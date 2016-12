Cipro e il suo lato selvaggio

In un angolo del Mediterraneo, impreziosito da baie ed anfratti solitari, Cipro è un’autentica miniera di energia per gli amanti dello sport. A due passi dal mare e da rinomati centri nautici che - dalla primavera all’autunno - invitano a immersioni sub, uscite in vela e surf, sci d'acqua, pesca d’altura ed escursioni in barca -, il selvaggio entroterra è un paradiso altrettanto ricco. Cipro è un’isola rara dal punto di vista botanico in quanto vanta complessivamente 1920 varietà floreali, molte delle quali fioriscono già nel mese di febbraio. E in questo polmone verde, numerose sono le occasioni per la pratica di attività sportive: passeggiate naturalistiche di varia difficoltà, percorsi trekking segnalati, trail equestri e a dorso di mulo fino alla pratica di attività artigianali e agricole, originale spunto per riscoprire la Cipro contadina, dalle atmosfere semplici e genuine.

Il lato “verde” di Cipro

Tra le tante attività sportive sicuramente il “sentiero Europeo E4”, complesso sistema di tracciati ambientali che da Gibilterra si irradia in Spagna, Francia, Svizzera, Austria, Ungheria, Bulgaria, Grecia continentale, Creta e Cipro, è il più interessante di tutta l'isola. Il percorso collega gli aeroporti Internazionali di Larnaka e Pafos attraversando i Monti Troodos, la Penisola di Akamas e aree rurali di grande interesse storico e naturalistico. 540 chilometri in tutto, interamente segnalati, divisi in svariati tracciati da 7,5 a 45 chilometri, che rappresentano un motivo in più per vedere da vicino le bellezze naturali del Parco naturale di Akamas, rigoglioso giardino situato nell'estremità nord ovest dell’isola soggetto a particolari microclimi. Il Parco in primavera vede fiorire 500 varietà di fiori, trasformandosi in uno scenario per safari fotografici, birdwatching e passeggiate ecologiche lungo l'anello di Afrodite o il sentiero di Adone.

Particolare attenzione anche per i tracciati di cicloturismo. Una quarantina i percorsi dai più facili ai più impegnativi, lunghi da 11 a 165 chilometri e suddivisi in cinque comprensori regionali. Dal punto di vista naturalistico, molto apprezzato è il “trail” di una trentina di chilometri che collega tre ponti medievali del distretto di Pafos: lo Tselefos, l’Elias e il Roudkias Bridge, e tocca il villaggio di Vretsia dove il Dipartimento Forestale ha creato una zona protetta per gli avvoltoi. Nelle vicinanze è aperto un osservatorio da cui poter ammirare le evoluzioni aeree di questi grandi rapaci. Tutti punti di partenza ideali per tour a piedi o in bicicletta.

Molti dei sentieri praticabili sull’isola, si dipanano poi alle pendici del Monte Olimpo. Altri sentieri si snodano invece fra cime e vallette dei Monti Troodos, una delle 13 riserve naturalistiche più interessanti del Mediterraneo, istituita nel 1992 e caratterizzata da numerose specie endemiche e dalla appartata Valle dei Cedri.

Il Parco propone una dozzina di percorsi segnalati, da percorrere individualmente o partecipando a escursioni stagionali accompagnate dalla Guardia Forestale di stanza al Troodos Visitors Centre, centro documentazione aperto tutto l’anno; ubicato all’ingresso del parco, al cui interno è allestita un’esposizione dedicata alla fauna locale e alla flora endemica.