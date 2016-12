Francoforte: cosmopolita e tradizionale

Grüne Soße Festival (Festival della Salsa Verde)

Con la stagione primaverile a Francoforte comincia la fioritura delle erbe aromatiche e di conseguenza anche la preparazione della famosa salsa locale: la grüne soße (salsa verde), il condimento preferito da Goethe. La tipica salsina, realizzata con sette erbe aromatiche (borragine, cerfoglio, crescione, prezzemolo, pimpinella, acetosa ed erba cipollina, è talmente famosa in città da essere festeggiata, ogni anno, con un evento molto particolare: il. Per avere un' idea di quanto gli abitanti di Francoforte siano legati a questo mix di erbe aromatiche, bisogna andare nel quartiere di Oberrad, dove la grüne soße ha il suo monumento: sette serre, ognuna illuminata con una luce di una tonalità diversa di verde, in relazione all'erba illuminata. L'evento, in programma dal 5 al 12 maggio, oltre alle coloratissime bancarelle dove è possibile acquistare le 7 erbe protagoniste, propone anche una competizione di cuochi del posto. Ogni giorno, infatti, i diversi chef che partecipano al concorso cucinano la propria versione della salsa, per offrirla ai presenti e alla giuria prescelta. A fine manifestazione viene decretata la variante migliore.