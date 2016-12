A Stoccolma per la "Notte della Cultura"

foto Ente del Turismo Correlati Stoccolma, città dal fascino elegante A Stoccolma, in Svezia , il 21 aprile è una data speciale, in cui la cultura viene festeggiata per un'intera serata; è la ricorrenza della “Notte della Cultura di Stoccolma”. Tra le ore 18 e le 24, 80 strutture tra musei, gallerie d'arte, teatri e altre attrazioni aprono gratuitamente le loro porte a tutti coloro che desiderano godere delle innumerevoli proposte culturali e musicali in programma.

21 aprile: la Notte Bianca Per questo importante appuntamento annuale, oltre all'apertura speciale di musei e mostre, è previsto un itinerario speciale per i visitatori - organizzato dall'Ente del Turismo - comprensivo di visita alla Kulturhuset (Casa della Cultura), e momento musicale all'Operan (l'Opera reale svedese), dove ascoltare un po' di jazz nel caffè del teatro o semplicemente fare un giro per le belle sale. Si continua, dalle 20 alle 21, con un tour notturno in barca, con partenza dalla città vecchia, per proseguire con una visita al Palazzo Reale e al Tessinska palatset, la residenza privata del governatore della contea, visitabile solo due volte all'anno. Ultima tappa è la Blå hallen del palazzo del Municipio, lo stesso in cui si svolge l’annuale cena dei Nobel, a cui segue una festa, fino alle 3 di notte, allo Studion