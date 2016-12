Algarve, fascino senza stagioni

Un piacevolissimo clima temperato, 160 chilometri di spiagge dalla sabbia fine e dorata, piccoli villaggi di pescatori - come Santa Luzia, nei pressi di Tavira, o il minuscolo porto di Sagres - e un’atmosfera di generale benessere: tutto ciò è sinonimo di, la regione più a sud del Portogallo. Senza aspettare l'estate, già da aprile fino a ottobre, il clima temperato rende possibile qualche piacevolissima giornata di mare lungo la variegata costa della Regione: dai grandi arenili, alle spiagge delle piccole città di pescatori annidate fra gli scogli, l’Algarve offre spiagge per ogni tipo di desiderio.

Siete in cerca di un ambiente più esclusivo? Optate allora per le spiagge di Ancão, Quinta do Lago e Vale de Lobo . Frequentate dal jet-set, sono vicine ai più esclusivi complessi turistici della zona.

Siete dei fan degli scogli, da cui potersi tuffare in un mare limpido e cristallino? Bene, allora il vostro posto ideale è la baia di Lagos e in particolare la spiaggia Dona Ana - situata a ovest della città - famosa per i suoi scogli dorati e per essere una tra le spiagge più “in” della regione.

Se cercate una piena immersione nella natura, fate rotta verso la Costa Vicentina , nel sudest del Paese. Qui infatti troverete chilometri e chilometri di spiagge quasi deserte, tra le quali spiccano quella di Arrifana e della Barriga. Un appunto: se scegliete di passare l'intera giornata su quest'ultima, ricordatevi di portare il pranzo al sacco, perché non sono presenti strutture di ristoro. L'arenile, infatti, è un vero angolo di paradiso isolato da tutto e tutti. Qui non troverete altro che natura e pace.

foto Ente del Turismo

Cosa fare di curioso

Dirigetevi a Cabo S. Vicente, l'ultima propaggine dell'Algarve posta di fronte all'Oceano Atlantico: scoprirete perché gli antichi credevano che lì “finisse il mondo”.

Fate una puntatina nell'entroterra, fino alla Serra do Caldeirão, e ammirate le diverse forme di artigianato regionale. Scoprirete con quanta passione la gente del posto lavora le foglie di palma nana, per fare intrecci e per produrre cappelli, panieri e zerbini. Rimarrete incantati dalla maestria con cui vengono lavorate le canne, per farne cesti leggeri e resistenti. Ma non solo: tra i prodotti tipici meritano almeno una menzione anche le coperte tessute su vecchi telai di legno, le bambole di stracci e i raffinati merletti a tombolo. E poi ovviamente le nuove tendenze, che vanno dagli azulejos, agli oggetti in vetro, sino ai ricami e agli arazzi.

Infine, non dimenticare di alzare gli occhi al cielo, di tanto in tanto. Vi accorgerete che i tetti dell'Algarve sono puntellati di comignoli bianchi in calce, merlati con vari tipi di decorazione."Quanti giorni ci vogliono per il comignolo?", era la rituale domanda posta dal proprietario di casa al maestro artigiano. Il valore dipendeva dal tempo. Oggigiorno questi comignoli, totalmente bianchi e con decorazioni color ocra o blu, sono il simbolo della Regione