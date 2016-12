A Londra l'arte celebra la primavera

la primavera è sbocciata con qualche giorno di anticipo rispetto all'equinozio. Per l'esattezza è cominciata il 16 marzo, giorno in cui l'importante centro per le arti e la cultura(nel cuore della città, tra lo Strand e il Tamigi) ha aperto al pubblico l'installazione dell’artista cileno. Costituita da diecimila narcisi di ceramica fatti a mano e disseminati nella Edmond J. Safra Fountain Court, è stata realizzata per celebrare la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera. Una bella iniziativa artistica che può diventare un buon motivo per visitare la capitale britannica da un punto di vista originale, magari di giardino in giardino. Londra, infatti, offre innumerevoli luoghi dove poter stare all'aperto (un terzo della città è riservato agli spazi verdi), sdraiati su un bel prato fiorito oppure impegnati in una delle tante attività sportive.

Hampstead Heath. Ubicato sulla collina sopra l'Hampstead village, nel nord di, è un immenso spazio verde di 320 ettari tra boschi, colline, prati e ben 25 stagni. Qui è addirittura possibile, stagione permettendo, nuotare in compagnia delle anatre. Alcune zone del parco sono attrezzate per la pratica di vari sport, mentre all'estremità settentrionale del parco si trova Kenwood House, un edificio dichiarato patrimonio nazionale inglese, all'interno del quale sono custoditi capolavori di Rembrandt, Turner, Reynolds, Gainsborough e Vermeer, e dove, tra una mostra o un concerto, potrete concedervi una pausa pranzo in uno dei due bar posti negli ex alloggi dei domestici, The Brewhouse e The Steward's Room. L'ingresso all'edificio è gratuito.

Hyde Park. Con i suoi 145 ettari è uno dei più grandi spazi all'aperto del centro di Londra, luogo di ritrovo e suggestiva location per concerti all'aperto. In primavera e nelle belle giornate estive è difficile resistere ad una gita in barca sul Serpentine Lake ma, se non siete dei grandi sportivi, potrete sempre optare per un giro in barca oppure per una visita alle mostre gratuite della Serpentine Gallery. Ad ovest del parco si trovano invece i Kensington Gardens, ovvero i giardini di Kensington Palace, l'edificio dove la principessa Diana visse dopo il divorzio dal principe Carlo. Qui si trova anche il Diana, Princess of Wales Memorial Playground, un delizioso parco giochi a lei dedicato.

. Situato nella City of Westminster, è il parco reale per eccellenza, non fosse altro per la posizione strategica in cui si trova: la vista che si apre dal ponticello pedonale che attraversa St James's Park Lake, così come gli scorci su Westminster, Buckingham Palace, St James's Palace, Carlton Terrace e la Horse Guards Parade sono veramente imbattibili. St James's Park Lake, con le sue anatre, le oche, i cigni e i pellicani, ospita delle bellissime aiuole fiorite, veri e propri punti focali del parco. Il ristorante Inn The Park, al centro di St James's Park, è il posto perfetto dove andare a cena: gestito dal ristoratore londinese Oliver Peyton, offre piatti britannici di stagione, preparati con ingredienti provenienti da fornitori locali e produttori artigianali.