Innsbruck e il mercatino di Pasqua

Tante bancarelle colorate popolano la via che porta al Tettuccio d’Oro, edificio emblema della città, fatto costruire dall’imperatore Massimiliano I con 2657 tegole di rame placcate d’oro. All’ Ostermarkt si trovano uova dipinte a mano, dolci pasquali, decorazioni per la casa, ramoscelli d’ulivo, giochi, oggetti d’artigianato, caratteristiche raffigurazioni sacre e specialità tirolesi da gustare. Tutti i negozi, i piccoli locali artigianali e le pasticcerie espongono le famose uova di Pasqua e i tipici dolci come i brezen: conigli, galli, cervi, e agnelli creati con uno speciale pane al latte.

Oltre alle numerose attrazioni che la città di Innsbruck offre tutto l’anno, in questo periodo tante piccole usanze fanno grande questo luogo incantato. Il benvenuto alla stagione primaverile viene preannunciato dalla colorata processione di Grasauslauten, dove i giovani sfilano al ritmo dei campanacci per risvegliare l’erba e incoraggiarne la crescita, raccogliendo lungo il percorso i doni dei contadini. Particolari sono anche le danze in costume come l’Aperschnalzern, una frusta che viene fatta schioccare per scacciare la neve e l’inverno, e la danza di Bandltanz, ballo con i nastri colorati attorno ad un grosso e alto palo. Il Venerdì Santo, quando la leggenda vuole che tutte le campane delle Chiese siano volate a Roma, e che si suonino le caratteristiche raganelle di legno dette Karfreitagsratschen, i bambini vanno a caccia delle uova nascoste nei giardini dal coniglietto pasquale.