In Europa per una Pasqua "da favola"

In vista della Pasqua, ecco un'occasione per tornare bambini con un viaggio in Europa alla scoperta dei luoghi e dei protagonisti delle favole più belle del mondo, per una vacanza da fiaba a tutti gli effetti!

Un “magico” tour europeo

In Francia, sulle orme di Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda. Per tutti gli appassionati delle leggende di Re Artù e dei suoi cavalieri, è consigliabile una bella vacanza in Francia, per immergersi nelle atmosfere incantate della Foresta di Paimpont e visitare la Tomba di Mago Merlino, con tanti di albero cresciuto all’interno di una roccia accanto al quale gli appassionati della favola lasciano messaggi e poesie dedicate al famosissimo mago. Dove soggiornare? All'Hotel Le Relais De Broceliande. La struttura offre 18 camere immerse nel suggestivo contesto bretone. Costo per camera a notte: a partire da 67 euro.

Nel Regno Unito, alla ricerca di Robin Hood. Chi non conosce la leggendaria figura di Robin Hood, l'arciere che rubava ai ricchi per dare ai poveri? L'eroe in calzamaglia è ritenuto uno dei personaggi più conosciuti e amati del mondo delle favole. Lo prova il fatto che, ogni anno, circa 500mila turisti si recano nella Contea di Nottinghamshire per visitare la Foresta di Sherwood, il luogo dove Robin Hood e il suo amico Little John trovavano rifugio riparandosi nella famosa Major Oak. Dove soggiornare? Al Park Hotel, una bellissima struttura a 3 stelle raffinata e curata in ogni dettaglio. Costo per camera a notte: a partire da 32 euro. Un consiglio: se avete in mente di farvi un viaggetto da queste parti in estate ricordatevi che, in questo periodo, il parco ospita il Robin Hood Festival: un grande evento organizzato per ricreare le atmosfere medievali e i personaggi della leggenda

In Svizzera, nelle valli di Heidi. Per scoprire i luoghi incantati dove la piccola Heidi viveva con l'adorato nonno e si divertiva con il suo amico Peter, bisogna andare a Maienfeld, un piccolo paese del Canton Grigioni. Questi infatti furono i posti che ispirarono la scrittrice Johanna Spyri a scrivere la favola. Dove soggiornare? Allo Swiss Heidi Hotel, immerso nelle verdi valli svizzere e dotato di ogni tipo di comfort. Costo per camera a notte: a partire da 80 euro. Una curiosità: oggigiorno la casa di Heidi è diventata un museo, allestito per illustrare la vita della simpaticissima bambina.

In Germania, per incontrare Biancaneve, Cenerentola e la Bella addormentata nel bosco. Se volete scoprire l'edificio che ispirò Walt Disney nella creazione dei castelli incantati di Biancaneve, Cenerentola e della Bella addormentata nel bosco, dovete recarvi nella bella cittadina di Schwangau, dove sorge il famoso Castello di Neuschwanstein, uno dei luoghi più famosi della Baviera e simbolo per eccellenza del mondo magico delle fiabe disneyane. Dove soggiornare? Al Luitpoldpark Hotel per un soggiorno da favola in tutti i sensi. L'hotel infatti è anche dotato di un fornitissimo centro benessere e Spa. Costo di una notte: a partire da 72 euro