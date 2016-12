A Praga per dare il benvenuto alla primavera

Secondo un detto ceco, “San Matteo rompe il ghiaccio”, ossia è l'apostolo che chiude le porte all'inverno per spalancarle alla primavera. Ed è proprio per questo motivo che, fin dal 1500, Praga festeggia l'arrivo della bella stagione con una fiera in suo onore: la, la più antica fiera di primavera d'Europa.

La Fiera di San Matteo si svolge nell'area fieristica di Praga (Praga 7 – Holesovice), raggiungibile dalla stazione ferroviaria Holesovice con il tram 5/12/ 14/ 15 e 17, fermata Exhibition. Orario d'apertura: martedì e venerdì dalle 14 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 22. L'evento, in programma fino al 22 aprile, raduna decina di giostre (tra cui quella che ricorda il mostro di Loch Nesse e le emozionanti montagne russe), e una mostra di pesci esotici, squali, coralli e anemoni che si chiama "Sea World". Tra i mille appuntamenti divertenti spiccano i coloratissimi spettacoli di clown.

Cosa fare a Praga

Visitare i monumenti. Da dove cominciare se non dal Castello di Praga? Fondato intorno all'880 dal principe Bořivoj di Přemyslovci, è sicuramente il monumento più significativo non solo della città ma di tutta la Repubblica Ceca. Il castello, costituito da un ampio insieme di palazzi ed edifici ecclesiastici di diversi stili architettonici, è visitabile tutti i giorni dalle 6 alle 23 nel periodo che va dal 1° novembre al 31 marzo, mentre dal 1° aprile al 31 ottobre è aperto dalle 5 alle 24. Oltre al Castello merita una visita anche la Piazza principale della Città Vecchia (Staroměstské náměstí), con il bellissimo edificio del Municipio dominato dall'Orologio Astronomico. E ancora, il Pallazzo Kinských, la Chiesa di San Nicola (Chrám sv. Mikuláš) e il monumento ai caduti, il Jan Hus Memorial (Pomnik mistra Jana Husa).

Assaggiare qualche piatto tipico. A Praga la scelta gastronomica non lascia delusi. Tra i tanti ristoranti tipici, sono da segnare in agenda: Ai Due gatti (a Praga 1 - Staré Město), l' Amade restaurant (a Praga 1 - Staré Město) o l'Amfora restaurant (Praga 8 – Karlín) che offrono una vasta scelta di piatti locali in un ambiente estramamente caratteristico. Come riconoscere una buona cena ceca? Tra i piatti proposti non devono assolutamente mancare la carne di maiale con verza e gnocchi, il controfiletto di manzo, pomodoro, aneto, funghi, le cotolette con una speciale insalata di patate, i particolarissimi gnocchi di frutta cosparsi di formaggio fresco e zucchero e la famosa torta della Boemia e della Moravia. E ad accompagnare il tutto, ovviamente la birra, vera e propria bevanda nazionale!

Concedersi una piacevole passeggiata serale sulla collina di Petřín. La collina, situata nel quartiere di Malá Strana - Praga 1, è raggiungibile tramite la funicolare della città. Una volta giunti in cima non perdetevi il Labirinto di specchi (Bludiště na Petříně) e la Torre panoramica di Petřín (Petřínská Rozhledna), una copia ridotta della Tour Eiffel di Parigi (60 metri di altezza) dalla quale si gode una vista indimenticabile della città.