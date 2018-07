Anversa: è nato un nuovo Museo. Molto prezioso

DIVA|Antwerp Home of Diamonds è il nuovo spazio espositivo dedicato allo scintillante mondo dei diamanti, dei gioielli, dell’oreficeria e alla loro storia.



Il Museo dei gioielli - Il museo, ospitato in un edificio storico completamente ristrutturato, si trova nel centro storico della città, nel ghetto ebraico, proprio dove è nato l’indissolubile binomio Anversa-diamanti. Fu proprio questo quartiere ad ospitare, a partire dal XVI secolo, orafi, gioiellieri e commercianti e a vedere esploratori e mercanti salpare sul fiume Schelda con navi cariche di pietre e metalli preziosi da vendere in tutta Europa, dando vita così al mito dell’eccellenza fiamminga in questo settore.



Allestimenti futuristici - DIVA si propone al pubblico con un allestimento all'avanguardia, con atmosfere coinvolgenti, paesaggi sonori e display multimediali che consentono ai visitatori di immergersi nell’affascinante storia dei diamanti di Anversa. I circa 600 oggetti della collezione DIVA vengono presentati in un percorso espositivo interattivo che si snoda attraverso sei stanze a tema: dalla Wonder Room, che racconta l’esotismo degli articoli di lusso, all’Atelier che mostra il lavoro degli artigiani del diamante, fino al Boudoir dove DIVA esibisce i suoi tesori più preziosi.



Mostre a tema - Un programma ambizioso di mostre a tema, una biblioteca con circa 23.000 pubblicazioni, un atelier creativo, due shop e vari spazi polifunzionali, incastonano DIVA sulla mappa degli "imperdibili" di Anversa. Aperto tutti i giorni tranne il mercoledì dalle 10 alle 18.



