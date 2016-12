Andalusia: la strada dei “paesi bianchi”

Lʼ Andalusia e i "paesi bianchi” 1 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Arcos de la Frontera 2 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Benaocaz 3 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Bornos 4 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Castellar de la Frontera 5 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” El Gastor 6 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” I musir a calce proteggono le case dalle temperature ardenti. 7 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Olvera 8 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Olvera, la Cattedrale 9 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” I tetti colorati di Olvera 10 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Setenil de las Bodegas: il villaggio inglobato nella roccia della montagna. 11 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Ubrique 12 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Zahara de la Sierra 13 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Mijas 14 di 14 Istockphoto Istockphoto L' Andalusia e i "paesi bianchi” Mijas leggi dopo slideshow ingrandisci

Vi si trovano castelli, chiese di grande pregio architettonico e di stili diversi, importanti siti archeologici e paesaggi naturali incantevoli, come gli scenari offerti dal Parque Natural Sierra de Grazalema, situato nella parte nord orientale della provincia di Cadice, uno dei complessi carsici più spettacolari di Spagna.



Il nome Pueblos Blancos fa esplicito richiamo al colore degli edifici che costituiscono il villaggio e deriva dall’usanza di dipingere a calce i muri esterni delle case, per offrire schermo e protezione dai raggi solari che in questa regione sono particolarmente ardenti. Le casette vengono poi adornate con vasi di fiori dai colori brillanti, creando un pittoresco contrato con la luce intensa, con il blu brillante del cielo e il verde della vegetazione di collina.



Tra i villaggi più pittoreschi inclusi nell’itinerario ricordiamo Arcos de la Frontera, di solito punto di partenza per l’esplorazione della zona; si prosegue lungo le strade locali visitando Benaocaz, Bornos, El Gastor, Olvera, Setenil de las Bodegas, con le sue case assediate dalle rocce, Ubrique. Zahara de la Sierra. Un altro villaggio bianco, molto celebre tra i turisti, e un po’ spostato rispetto all’itinerario codificato, è Mijas, a pochi chilometri da Malaga, situato su una collina a 428 metri sul livello del mare. Meno rurale e più attrezzato per i visitatori, offre scorci pittoreschi ed è molto facile da raggiungere, vista la sua vicinanza con Malaga e le stazioni balneari della Costa del Sol.