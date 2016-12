Amsterdam Light festival, un Capodanno da sballo

In mezzo a questo sfolgorìo di luce il Capodanno ad Amsterdam diventa un appuntamento magico, che si può festeggiare all'aperto in varie zone della città, ad esempio nelle bellissime piazze Nieuwmarkt, Leidseplein e Rembrandtplein. Allo scoccare della mezzanotte la maggior parte degli eventi avrà inizio e si concluderanno nelle prime ore del mattino, con una festa che coinvolge gli olandesi, ovviamente ma anche migliaia di turisti che si aggirano per le strade e tra i canali della capitale. Il nuovo anno viene sempre accolto con spettacoli pirotecnici indimenticabili, come quelli sul Magere Brug (Ponte Magro), uno dei luoghi più suggestivi per ammirare i fuochi d'artificio che regalano meravigliosi giochi di luce riflessi sulle acque del fiume Amstel.



Da perdere la testa - Ma Amsterdam offre anche un folle divertimento nei suoi mille locali, alcuni famosi in tutta Europa. Ecco un piccolo elenco:

1. Reaktor, primo giorno dell'anno - La sera di Capodanno con Reaktor si balla la techno dalle 22.00 fino alle prime ore del mattino nella famosa Warehouse Elementenstraat di Amsterdam. La line-up è già disponibile online.

2. Midnite burlesque show & party - Ecco come festeggiare il nuovo anno con stile, una combinazione perfetta per chi vuole mangiare bene senza perdersi gli spettacoli e i festeggiamenti di Capodanno. Al Club 8 si gusta un'ottima cena di quattro portate accompagnata da uno spettacolo burlesque, buona musica, champagne e fuochi d'artificio.

3. Loveland New Year - L'ultimo giorno del 2015 e il primo del 2016 si festeggiano con i botti al Loveland New Year. La festa si svolge nel Mediahaven di Amsterdam il 31 dicembre 2015.

4. 80's New Years Eve - Per i nostalgici degli anni Ottanta, l'inizio ideale del nuovo anno si celebra da Studio 80 con un party all'insegna del ritmo e del divertimento.

5. Tik Tak - Per accogliere il nuovo anno alla grande, cosa c'è di meglio della Heineken Music Hall che il 31 dicembre vedrà una fantastica sequenza di artisti quali: Dirtcaps, FeestDJRuud, GirlsLoveDjs, Raynor Bruges, Sem Vox, The Flexican ft Sef, The Partysquad e FS Green & MC Fit.

6. New Years Eve Escape Amsterdam - Questa location, permette a gruppi di amici con diversi gusti musicali di festeggiare comunque tutti insieme. L'Escape club offre infatti ai suoi clienti la possibilità di ascoltare vari generi musicali come revival, techno, elettronica e house in diverse sale.

7. The Privileged - Il Club Abe si contraddistingue per il suo stile glamour, e per l'occasione sfoggia esibizioni di ballo, musica e intrattenitori spettacolari. E se ci si vuole sentire davvero importanti, si può prenotare un tavolo VIP per una fine dell'anno indimenticabile.

8. Ball Masqué New Years Eve Party - Ecco l'evento che gli amanti delle feste a tema non possono perdersi. Il Club Paradiso di Amsterdam organizza il 31 dicembre un fantastico Ballo in Maschera che garantisce un inizio del nuovo anno pieno di fantasia e originalità.

9. Het Partyfeest - Questa festa si svolge nella Westerunie di Amsterdam. Il 31 dicembre la location sarà addobbata con decorazioni di ogni genere, pronta per servire vodka e champagne per un brindisi coi fiocchi.

10. Awakenings New Years Special - Con la partecipazione di Bart Skills e Adam Beyer (solo due dei tanti grandi artisti presenti che animeranno la serata), la serata Awakenings NY Special, al Westergasfabriek di Amsterdam, assicurerà un inizio del nuovo anno molto speciale.

11. Freaqshow - Per il Capodanno del 2014 i biglietti erano già esauriti 4 settimane prima dell'evento. E' quindi consigliabile affrettarsi a comprare i biglietti per uno degli eventi più ambiti del Capodanno! Il Freaqshow con la sua particolare animazione presso l'immenso Ziggo Dome di Amsterdam offre un Capodanno molto originale e un po' pazzerello.

12. Full moon party - Il Winston Kindom di Amsterdam propone uno strabiliante spettacolo di bodypainting, per accogliere il 2016 con insolita vivacità.

13. Crociera di Capodanno - Un modo del tutto diverso e unico per festeggiare il nuovo anno: Dal “de Pier” partiranno il 31 dicembre diverse crociere sull'acqua, complete di intrattenimento dal vivo e tanta musica. A bordo vi aspetta tanto spazio per ballare!

14. Secret Affair New Years Eve - Per concludere l'anno con una notte indimenticabile, il Secret Affair propone una serata veramente fantastica grazie alla buona musica e i numerosi DJ, tra cui Aaron Gril, Dyna e Gregor Salto. Per chi volesse partecipare è importante sapere che per i primi 500 arrivati ci sarà anche una bellissima sorpresa.



Per maggiori informazioni : www.holland.com



Condizioni metereologiche in tempo reale : www.meteo.it