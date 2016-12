1 aprile 2015 Alla ricerca dell’ambra, l’oro della Lituania Una magnifica gemma gialla che gli antichi credevano scacciasse gli incubi e che oggi viene usata per curare vari malanni Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Al tempo dei Romani la Via dell’Ambra dal Baltico arrivava ad Aquileia, dal cui porto partivano le navi che trasportavano le gemme di resina fossile in tutte le città dell’Impero dov’era apprezzatissima per la sua bellezza e per i suoi poteri: pietra lucente, dalle fantastiche trasparenze, si credeva avesse il potere di scacciare gli incubi. L’ambra è definita ancora oggi l’oro della Lituania ed è un curioso punto di vista per scoprire questo Paese.

La Baia dell’Ambra a Juodkrante, in Lituania, è uno dei luoghi cult per gli appassionati di ambra: in questa baia a fine ‘800 fu trovato il più importante reperto archeologico, il cosiddetto Tesoro di Juodkrante, 434 manufatti di ambra grezza con raffigurazioni umane e animali realizzati nel Neolitico. La spiaggia situata nei pressi del villaggio di Karklė, all’interno del Seaside Regional Park, è una delle più ricche di ambra: qui ogni giorno è possibile ammirare i raccoglitori di ambra che cercano nella sabbia l’oro della Lituania. Recentemente è stato anche lanciato il sito www.worldamberroad.travel che offre la possibilità di fare un tour virtuale seguendo un percorso tematico, lungo il quale scoprire tutte le proprietà e gli utilizzi dell’ambra visitando spiagge, musei, gallerie, centri benessere e laboratori di artisti ed artigiani esperti.



Il tesoro di Palanga - Un viaggio alla scoperta dell’ambra può iniziare al Museo Nazionale dell’Ambra di Palanga. Situato nel grande maniero del Conte Tiškevičiai e circondato da uno splendido giardino di 100 ettari, il museo espone nelle sue 15 sale i più straordinari pezzi di ambra grezza trovati nel Baltico oltre a oggetti creati con la preziosa resina fossile, che ha tra l’altro la prerogativa, in alcune gemme, di conservare al suo interno insetti antichissimi, che hanno permesso agli scienziati importanti scoperte zoologiche. Da non perdere inoltre una visita al Museo e Galleria dell’Ambra a Vilnius, ospitato in una casa in stile barocco del 17° secolo, dove ammirare pezzi rari con inclusioni e scoprire i diversi colori dell’ambra, dal bianco al nero fino al verde e giallo. I visitatori potranno ammirare una ricostruzione del tesoro di Juodkrantė. Presso la galleria inoltre sono in esposizione gioielli realizzati da artisti contemporanei ed è possibile acquistare articoli realizzati da famosi gioiellieri.



Un toccasana per la salute - L’ambra della Lituania è tra le più preziose al mondo. Se ne ricavano preziosi gioielli e, grazie alla forte presenza di acido succinico nella sua composizione, se ne sfruttano le reali proprietà curative contro infiammazioni e problemi alle vie respiratorie. Il Laboratorio d’ambra di Palanga consente di ammirare tutto il processo di lavorazione dell’ambra, dalla materia prima al prodotto finito, e acquistare i pezzi realizzati dagli artigiani locali. A Klaipeda è inoltre possibile visitare la fabbrica dell’ambra, dove si può seguire il team 250 artigiani al lavoro e tutte le fasi di lavorazione dell’ambra. Friedrich coffee and tea house a Klaipeda è il posto giusto dove assaggiare il té all’ambra, dalle proprietà anti-infiammatorie e rilassanti. Numerose Spa e centri benessere propongono trattamenti e rituali che sfruttano le proprietà benefiche dell’ambra.

