Alberghi da sogno per dormire in una favola Peppa Pig, pirati e altre fiabe Ufficio stampa 1 di 28 Peppa Pig, pirati e altre fiabe Ufficio stampa 2 di 28 Peppa Pig, pirati e altre fiabe Ufficio stampa 3 di 28 Peppa Pig, pirati e altre fiabe Ufficio stampa 4 di 28 Peppa Pig, pirati e altre fiabe Ufficio stampa 5 di 28 Tutte principessine Ufficio stampa 6 di 28 Tutte principessine Ufficio stampa 7 di 28 Come in un bosco magico Ufficio stampa 8 di 28 Come in un bosco magico Ufficio stampa 9 di 28 Come in un bosco magico Ufficio stampa 10 di 28 Come in un bosco magico Ufficio stampa 11 di 28 Come in un bosco magico Ufficio stampa 12 di 28 Avventure marinare Ufficio stampa 13 di 28 Avventure marinare Ufficio stampa 14 di 28 Maghi e cavalieri Ufficio stampa 15 di 28 Maghi e cavalieri Ufficio stampa 16 di 28 Maghi e cavalieri Ufficio stampa 17 di 28 La magia Disney Ufficio stampa 18 di 28 La magia Disney Ufficio stampa 19 di 28 La magia Disney Ufficio stampa 20 di 28 Con Alì Babà nella grotta dei tesori: Le Dimore dell’Idris di Matera Ufficio stampa 21 di 28 Il Castello di Casanova Ufficio stampa 22 di 28 Il Castello di Casanova Ufficio stampa 23 di 28 Il Castello di Casanova Ufficio stampa 24 di 28 Una notte da bella addormentata nel bosco Ufficio stampa 25 di 28 Una notte da bella addormentata nel bosco Ufficio stampa 26 di 28 Per chi vuole sentirsi Robin Hood Ufficio stampa 27 di 28 Per chi vuole sentirsi Robin Hood Ufficio stampa 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

PEPPA PIG, PIRATI E ALTRE STORIE - Una gita in un parco divertimenti è un’avventura a 360° che comincia già nell’albergo in cui si soggiorna. Gardaland, il parco di Castelnuovo del Garda (VR) non fa eccezione e propone, nei due resort Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel, alcune stanze a tema davvero curiose. Ci si può tuffare nel mondo di Peppa Pig, il maialino più amato dai bambini, o nell’atmosfera dell’Isola dei Pirati. Ma per le ragazzine più romantiche c’è anche la stanza Snow Princess, mentre per i maschietti più avventurosi c’è l’Artic Adventure e per chi ama il mare la Sea Life con gli azzurri fondali marini su cui spiccano grandi coralli rossi.



TUTTE PRINCIPESSINE - Al Grand Hotel Cavallino Bianco di Ortisei (Bz), pluripremiato come migliore albergo per famiglia al mondo secondo le classifiche di TripAdvisor, c’è addirittura una Spa per piccole principesse. Nella bellissima stanza Princess Dream, le fatine estetiste acconciano i cappelli, truccano il viso e colorano con lo smalto le manine delle piccole ospiti in un gioco di bellezza e fantasia. Rigorosamente riservato alle bimbe dai 5 agli 11 anni.



COME IN UN BOSCO MAGICO - Le Dolomiti sono un luogo fatato, ricco di storie e leggende. La magia della montagna continua anche in camera all’Hotel La Grotta di Vigo di Fassa (Tn): qui le sedie sono foglie, il tavolo un fiore, le pareti boschi e i letti sono su un albero! Le stanze sono ispirate ad animali, come lo Scoiattolo, la Volpe e la Civetta. E ancora, si può pernottare nella Suite Fungo o nella Suite Malga. Gli adulti si godono i comfort di raffinate camere comunicanti dalle calde atmosfere di chalet di montagna dotato di ogni comfort.



NELLA GROTTA DEI TESORI, COME ALI BABÀ – Le Dimore dell’Idris di Matera sono un boutique hotel costruito all’interno dei Sassi, lo splendido quartiere antico della città lucana che nel 2019 sarà Capitale Europea della cultura. I Sassi sono antiche dimore, scavate nelle grotte di tufo, abitate fin dall’antichità e rimaste in condizioni estremamente precarie fino agli anni Cinquanta. Oggi ospitano strutture di alto livello e di massimo comfort, come questa incantevole struttura dall’atmosfera magica come quella della grotta di Ali Babà, traboccante di tesori.



AVENTURE MARINARE - Pirati e corsari arrivano all’arrembaggio in Germania: proprio accanto al Legoland Deutschland Resort di Günzburg ha aperto il Legoland Pirate Island Hotel. Barchette per riposare, menu pirata, parco giochi, nave pirata: l'intero complesso prende ispirazione da un'isola di lupi di mare. L’hotel ha 142 camere a tema. Sono stati utilizzati oltre 2,5 milioni di mattoncini LEGO per costruire gabbiani, pirati, stelle marine e ben 1.500 modelli sul tema dei pirati. Dall’hotel si accede direttamente ad un grande parco giochi, naturalmente a tema pirati.



MAGHI E CAVALIERI – Ancora mattoncini da costruzione, ma stavolta in Gran Bretagna sul tema Knight (Cavaliere) e Wizard (Mago). Siamo al Legoland Castle Hotel, con le sue oltre 60 camere tematizzate, situato ai confini del parco tematico di Windsor, in Inghilterra. Anche qui ci sono oltre 2,1 milioni di mattoncini LEGO e 657 modellini che danno vita a un mondo incantato di cavalieri, maghi e impertinenti giullari. Le camere Wizard e Knight hanno zone notte separate per adulti e bambini e sono costellate di sorprese: indovinelli speciali da risolvere, nascosti nel tappeto e nelle mura, una cassaforte da sbloccare e magici modellini.



LA MAGIA DISNEY – Dopo aver trascorso una giornata di full immersion a Disneyland Paris, ci si ritira in albergo e si entra in un’altra favola, in compagnia dei più amati cartoons del mondo. Si può scegliere tra vari resort e diverse atmosfere, il Disneyland Hotel, magnifico palazzo in stile vittoriano che riprende idealmente l’atmosfera di Main Street, U.S.A. in compagnia della fatina Trilli, oppure optare per un soggiorno nel Far West al Disney’s Hotel Cheyenne, vivacemente colorati e ispirati ai western hollywoodiani. O ancora, il Disney’s Hotel Newport Bay Club, affacciato sul Lake Disney, che ricrea l’atmosfera raffinata di una stazione balneare di inizio ‘900.



IL CASTELLO DI CASANOVA - Come i piccoli, anche i grandi possono trovare il loro” luogo da favola” in cui pernottare. Il Castello di Spessa Resort di Capriva del Friuli (Go), ad esempio, fra le colline del Collio goriziano, è un luogo iper-romantico, nel quale echeggiano i ricordi di Giacomo Casanova, il più grande seduttore di tutti i tempi, che vi fu ospite.



UNA NOTTE DA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO – E’ una delle destinazioni più romantiche d’Europa: si trova in Francia nella regione dell’Occitania, nel Sud Ovest del Paese: siamo all’Hotel Château de Labro, nel quale si soggiorna in uno splendido castello che riporta, nelle sue stanze adorne di velluti rossi, ad atmosfere che ricordano la favola della Principessa Aurora, la Bella Addormentata nel Bosco.



PER CHI VUOLE SENTIRSI ROBIN HOOD - Un pernottamento magico che ricorda le atmosfere della Foresta di Sherwood, in compagnia di Robin Hood, Little John e magari anche del perfido sceriffo di Nottingham: sono le fantasie che prendono vita nella casette sugli alberi del Logis Domaine de Pech&Lafon, nel Sud-Est della Francia, tra Tolosa e Bordeaux.