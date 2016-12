Ad Amsterdam per il Light Festival

18:40 - Luci coloratissime, opere d’arte, canali, affascinanti piazze e un’atmosfera davvero piacevole. Tutto questo e molto di più è Amsterdam, la bella capitale dei Paesi Bassi che nel periodo di novembre si illumina delle luci d’autore di uno dei festival più attesi dell’anno: il Light Festival. Tema di quest’anno è “A Bright City”, una città luminosa, che invita gli artisti partecipanti a omaggiare la metropoli olandese con i loro giochi di luce.

TUTTO IL BELLO DI AMSTERDAM – Considerata centro culturale dei Paesi Bassi, per la sua ricca offerta in merito alle arti, alla danza, alla musica e al teatro, l’affascinante cittadina olandese è un concentrato di bellezze storiche e naturali. Famosa per i suoi canali che magicamente l’attraversano offre ai suoi visitatori musei tra i più importanti d'Europa, tra cui: il Rijksmuseum, lo Stedelijk Museum, il Museo Storico Cittadino, il Museo Ebraico, il Museo Nautico, la sede olandese del "Museo delle Cere" di Madame Tussaud, il Museo Antropologico e Tropicale (Tropenmuseum), il Museo della Resistenza. Bellissime e affascinanti anche le piazze con i sempre affollati e vitali caffè. Da visitare: Piazza Dam con il Palazzo Reale, piazza Leidseplein con i suoi gustosi ristorantini, piazza Rembrandtplein piena di discoteche e piazza Waterlooplein con il suo caratteristico mercatino delle pulci.



UN FESTIVAL DI LUCI, COLORI E ARTE - La terza edizione dell’Amsterdam Light Festival si svolge dal 27 novembre 2014 al 18 gennaio 2015 e propone due diversi itinerari: il Water Colors che condurrà i visitatori attraverso i canali della città e che sarà effettuato durante tutta la durata del festival (ad eccezione della serata del 31 dicembre), e l’ “Illuminade”, un itinerario attraverso il centro storico che per l’occasione si trasforma in un vero e proprio museo della luce a cielo aperto, percorribile dall’11 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015. La città di Amsterdam grazie al festival verrà invasa da sculture, proiezioni e installazioni luminose realizzate da artisti contemporanei di livello internazionale. Durante il percorso ”Illuminade si potranno ammirare da vicino le creazioni luminose uniche e originali realizzate da artisti internazionali emergenti e non. Le opere di luce sono proiezioni su facciate di edifici storici, installazioni lungo le strade e nei parchi della città, oppure opere che il visitatore può attraversare e percorrere. Ma anche il resto della città farà parte di questa magica atmosfera. Molti musei e attività partecipano infatti all’Amsterdam Light Festival, accompagnando i visitatori alla scoperta delle ultime innovazioni nell’arte del lighting design.



Per maggiori informazioni: www.amsterdamlightfestival.com