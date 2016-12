9 marzo 2015 A Tallin ben 280 appuntamenti con la musica Un festival innovativo e ricco di gradevoli sorprese. Un’occasione per scoprire una città vivacissima, ricca di storia e di tradizioni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Si svolge sul Baltico, nella bellissima e accogliente Estonia la settima edizione della Tallin Music Week, uno dei più grandi festival musicali europei, che porterà in scena 280 grandi talenti nazionali e internazionali dal 25 al 29 marzo 2015. In rappresentanza dell’Italia, parteciperanno i Joycut, band di musica sperimentale che spazia dall’elettronica alla dark-wave, formatasi a Bologna nel 2004 e oggi lanciata sul panorama internazionale grazie a un recente tour che ha toccato Europa, Stati Uniti e Canada.

Ogni anno, la capitale estone presenta al grande pubblico oltre duecento artisti, provenienti da Europa e Stati Uniti, e li trasporta in un viaggio attraverso i diversi generi che hanno fatto la storia della musica: folk, indie, jazz, punk, metal, rap, hip-hop e musica classica tanto per citarne alcuni. Il programma Tallin Music Week Tastes che proporrà speciali menu nei ristoranti, bistrot e caffè aderenti all’iniziativa. Non poteva mancare una rassegna dedicata alla scena artistica estone: la TMW Arts, promossa dall' Estonian Contemporary Art Development Centre, ospiterà esposizioni d’arte classica e contemporanea, creazioni di giovani artisti emergenti e opere firmate da grandi designer internazionali. Conferenze e seminari per inediti spunti narrativi saranno il fulcro del programma TMW Talks.



Tallin, città pulsante di vita - All’esordio della stagione primaverile, la Tallin Music Week rappresenta l’occasione perfetta per trascorrere qualche giorno nella capitale estone, alla scoperta dei migliori locali della città e delle più originali location, ripensate e riadattate proprio per ospitare questo importante evento. Tra queste, librerie, gallerie d’arte, tradizionali caffè, storici teatri e negozi vintage; Tallin è famosa soprattutto tra i giovani per la sua incessante vita notturna. Inoltre, a Tallinn l’offerta culinaria è multiforme: brasiliana, greca, italiana, cinese, thailandese, indiana, messicana e la zona più densa di ristoranti è senz’altro la città vecchia: nei locali si parla correntemente l’inglese. Ci sono naturalmente anche ristoranti che offrono specialità estoni, una cucina che risente l’influenza polacca ed è basata su piatti semplici e gustosi, come il Keel hernestega, il cui ingrediente principale è la lingua di bue servita col rafano.



Birra a fiumi e artigianale - Molto apprezzato dai turisti di tutto il mondo è l’evento Tallinn Craft Beer Weekend (27-28 marzo 2015), una vera e propria immersione nelle tradizioni legate alla produzione di birra artigianale che si svilupperà attraverso la degustazione di oltre cento qualità di birra, disponibili in numerose birrerie e ristoranti della città. La quota di ingresso comprende il consumo illimitato di tutte le birre (www.piletilevi.ee.). Per ulteriori informazioni, quali l’elenco aggiornato dei performer, gli appuntamenti in programma e gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, visitare il sito internet tmw.ee/.



Per Ulteriori informazioni : www.visitestonia.com