19 gennaio 2015 A Bruxelles, tra arte, antiquariato e dolcezze Musei straordinari e sopraffini dessert: Bruxelles offre un dolce inverno in occasione della sessantesima edizione del Brafa Art Fair Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Bruxelles da sabato 24 gennaio a domenica 1 febbraio sarà indiscutibilmente la capitale dell’arte mondiale: aprirà i battenti infatti la sessantesima edizione del Brafa Art Fair nel prestigioso Tour&Taxis, ex sito industriale ora divenuto sede di grandi eventi culturali.

Un’esposizione sterminata - Ben quindicimila metri quadrati dedicati all’arte figurativa in tutte le sue declinazioni, in cui ben 126 delle più quotate gallerie internazionali offriranno il meglio del loro repertorio, da reperti preistorici all’antiquariato più tradizionale e prezioso, fino agli artisti più quotati dei nostri giorni.



Bruxelles tutta da scoprire – Nei giorni del Brafa, le occasioni per visite eccezionali sono molteplici: la prima è il complesso del Museo di Belle Arti, situato di fronte al Palazzo Reale e composto da quattro sezioni: antichi maestri, arte moderna, Art Déco e Musée Magritte (info: www.fine-arts-museum.be). Nello stesso periodo a Bruxelles il Belgian Comic Strip Center ( info: www.stripmuseum.be) festeggia i suoi 25 anni e per l’occasione ha raccolto nell’esposizione “Bruxelles, ma Bulle” le vedute di Bruxelles disegnate in questo lasso di tempo, raccontando i cambiamenti della città (fino al 1° Marzo 2015).



Alle origini della pittura - Il Musée du Cinquantenaire ( www.kmkg-mrah.be) ospita “Lascaux”: una ricostruzione delle pitture murali preistoriche delle famose grotte francesi ora chiuse al pubblico per sicurezza; una mostra riconosciuta come “Touring Exhibition of the Year”; mentre all’Atomium (info: www.atomium.be) la mostra Orange Dreams racconta gli aspetti più divertenti del design delle materie plastiche negli anni ’60 e ’70 (fino a 25 Maggio).



Per gli appassionati di musica - Dopo una visita al MIM Museo degli strumenti musicali (info: www.mim.be), è da segnare in agenda la mostra “Music Palace. Il potere della musica visto dagli artisti” (fino all’8 Febbraio 2015) a Villa Empain – Boghossian Foundation (info: www.villaempain.com). La Royal Opera House De Munt (Info: www.demunt.be) ), inoltre, ha in programma tra il 27 Gennaio e il 1° Febbraio le opere Tamerlano e Alcina di George Frederic Handel.



Per i golosi – La fama del Belgio per i pasticcini non è usurpata: da non mancare il Museo del cacao e del cioccolato, vicino alla Grand Place: la visita racconta storia e tecnologie legate al cioccolato e include la dimostrazione di un “maître chocolatier” (info: www.mucc.be). Per gustare le migliori praline, poi, basta dirigersi verso Neuhaus (info: www.neuhauschocolates.com) e Mary (info: www.mary.be) fornitori ufficiali di cioccolato della casa reale belga (info: www.wittamer.com). Per andare a Bruxelles in occasione di BRAFA è possibile usufruire della convenzione con Brussels Airlines (info: www.brusselsairlines.com) che prevede il venti per cento di sconto per i biglietti prenotati con il codice promozionale 11122439.



Info condizioni metereologiche: www.meteo.it