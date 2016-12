Vilnius: eclettica ed originale

17:52 -

In Lituania alla confluenza di due fiumi: il Neris e il Vilna sorge una città che sa conquistare chiunque la visiti grazie al suo fascino particolare e a quella atmosfera piacevole e fiabesca che si respira passeggiando tra le sue vie. Questa città così attrattiva è Vilnius. Pronti a vivere tutte le sue bellezze, a conoscere la sua storia e a partecipare ad una delle feste più sentite in citta: la Fiera di San Casimiro? Bene, non indugiate ancora. Preparate le valige e partite alla scoperta della bella, cosmopolita ed eclettica capitale della Lituania.

- Una volta giunti a Vilnius è bene che cominciate il tour delle città dal suo cuore:che rappresenta il suo centro storico. La piazza è situata sulla sponda meridionale del fiume Neris e alle sue spalle svetta il Colle Gediminas. Dichiarato, nel 1994, Patrimonio mondiale dell'Umanità dall'Unesco, il centro storico racchiude al suo interno la, la statua del fondatore della città, la Torre Campanaria, la cosidettail vero e proprio simbolo della città.Cosmopolita ed eclettica Vilnius è un concentrato di bellezze architettoniche in stile barocco e di numerose testimonianze culturali che raccontano la sua storia così complessa e profondamente intrecciata a quella dell’Europa centrale e orientale. Molto importante per il suo sviluppo storico e culturale fu la presenza della comunità ebraica influente in città fino all’epoca della Seconda Guerra Mondiale. Assolutamente da visitare anche lasituata a 2 km di distanza da quella Vecchia. Completamente costruita nel Novecento, la Città Nuova oltre ad ospitare il Museo del Genocidio del Popolo Lituano, è molto famosa anche per il busto in bronzo dedicato all'icona del rock americano Frank Zappa.Musei da non tralasciare: ilcon la collezione di opere lituane e suddiviso in 5 aree tematiche: storia, archeologia, numismatica, iconografia ed etnografia e ilposto all’interno di un vecchio maniero appartenuto alla famiglia del poeta Alexander Pushkin. Monumenti da visitare: lanel cui interno si trova il più antico affresco lituano di epoca trecentesca e conservato nei sotterranei del Duomo e il, un elegante palazzo in stile neoclassico; la, l'unica porta superstite delle cinque originarie e famoso santuario dedicato alla Vergine Maria.– In Lituania, l’arrivo della primavera si festeggia con il Festival di San Casimiro (Kaziuko mugė), santo patrono del Paese, che si tiene quest’anno dal 7 al 9 marzo 2014 nel centro di Vilnius. L’evento, che si svolge dal XVII secolo, richiama ogni anno centinaia di migliaia di persone che visitano ilallestito tra la strada Gediminas e la Piazza della Cattedrale, e partecipano ai numerosi eventi che promuovono la storia e la tradizione dell’artigianato del Paese.Ma la fiera di San Casimiro è anche la più grande occasione per ammirare le creazioni di artigiani provenienti da tutta la Lituania e dai Paesi limitrofi e acquistare oggetti autentici come. Un classico della fiera sono anche le, dove ammirare i, le tradizionali palme di Pasqua, simbolo della primavera: non c’è limite alla creatività e se ne trovano decorate con erbe, fiori, spighe e muschio. Tante anche le specialità gastronomiche, tra cui ia forma di cuore decorati con glassa colorata, tipici di questa ricorrenza, ma anche bagel, croissant, pancake, birra lituana e il tradizionale kvass, una bevanda realizzata con il pane nero. Durante le giornate del festival, vengono organizzati numerosi eventi tra cui spettacoli di, workshop e una processione teatrale per le strade della città con la partecipazione dei più importanti rappresentanti dell’arte e dell’artigianato popolare.Per maggiorin informazioni sulla Fiera di San Casimiro: www.lithuaniantours.com Per maggiori informazioni su Vilnius: www.lithuania.travel Per conoscere le condizioni del tempo su Vilnius consulta le previsioni di www.meteo.it