Valencia: caliente e culturale

18:13 - Le vacanze sono ormai diventate un dolce ricordo ma desiderate ancora vivere quell’atmosfera di spensieratezza che solo l’estate sa dare? Bene, per prolungare la bella stagione il modo migliore è partire per la bella e calda Valencia. Durante il mese di settembre la vivacissima città spagnola offre, infatti, non solo temperature estive ma anche un calendario di eventi lungo e divertente.

COSA VISITARE NELLA CALIENTE VALENCIA - Sicuramente tra le tante bellezze artistico culturali della città non si può certamente tralasciare una visita al quartiere millenario del Carmen con i suoi palazzi, i suoi imponenti edifici medievali e le sue labirintiche stradine lastricante. Sviluppatosi tra due cinta di mura, quella musulmana e quella cristiana, presenta porte medievali, le Torri di Quart e le Torri di Serranos e testimonianze storiche eccezionali come Plaza de la Virgen e il complesso della Cattedrale.

E poi ancora: la Città delle Arti e delle Scienze, un esempio di architettura avveniristica i cui maestosi edifici ospitano un cinema, il maggior acquario d’Europa, una mostra didattica ed interattiva nel Museo delle Scienze Príncipe Felipe e le opere artistiche più d’avanguardia nel Palau de les Arts Reina Sofía; la Plaza del Mercado e Borsa della Seta; almeno qualcuno dei trentaquattro musei della città tra cui spiccano sicuramente il Museo Nazionale della Ceramica, situato nel Palazzo del Marqués de Dos Aguas, il Museo Fallero e i musei d’arte contemporanea IVAM o al MUVIM. Infine prima di lasciare la bella città spagnola non dimenticatevi di fare una bella passeggiata lungo la Marina Real Juan Carlos.



UN PO' DI DIVERTIMENTO - Dal 25 al 27 settembre in città ci sarà il XII VLC Faschin Week, tre giornate ricche di eventi durante le quali i luoghi più emblematici di Valencia diventano l’esclusivo palcoscenico delle nuove tendenze moda. Tra cocktail raffinati e sfilate da sogno i fashion addicted potranno scoprire in anteprima la nuova collezione primavera/estate 2015 e ammirare da vicino le creazioni di giovani stilisti emergenti, indipendenti e creatori di trend.

Il 28 settembre a Valencia si festeggia il Dia de La Bicicleta 2014, l’appuntamento tradizionale con lo sport all’aria aperta durante il quale Bici Club Valencia invita valenciani e turisti a trascorrere una giornata speciale in famiglia, in coppia o con gli amici, partecipando a un tour della città su due ruote. La partenza e l’arrivo sono previste al Paseo de la Alameda di Valencia. Infine il Bioparc festeggia il mese di settembre con ingressi speciali a € 14 per tutti i weekend, fino al 12 ottobre. L’offerta è dedicata a bambini e adulti che desiderano scoprire l'innovativo parco zoologico e conoscere le oltre 250 specie animali presenti. Un vero e proprio pezzo d’Africa a Valencia dove leopardi, lemuri, giraffe, gorilla e tanti altri animali regalano emozioni indimenticabili.



Per maggiori informazioni: www.visitvalencia.com