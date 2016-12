27 agosto 2014 Portogallo: l'Alentejo e le sue bellezze naturali La regione, ancora fuori dal tuismo di massa, offre una natura incredibile e dalle mille sfaccettature tra testimonianze storiche e cultura Tweet google 0 Invia ad un amico

15:32 - Campi di grano, mare, borghi antichi e spiagge lunghissime e dorate. Questo posto così speciale è l’Alentejo, la regione meno conosciuta e più affascinante del Portogallo. Preparate gli occhi ad una bellezza naturale e culturale unica capace di rigenerare corpo e mente

TRA ALBICOCCHI, OLIVI E BORGHI ANTICHI - L’Alentejo è una vasta regione del Portogallo meridionale, il suo territorio occupa infatti circa un terzo del Paese, che comprende i distretti di Portalegre, Évora e Beja e parte dei distretti di Setúbal e di Santarém. Il suo nome tradotto in italiano vuol dire “Oltre il Tago” e sta ad indicare tutti quei territori che si trovano a sud del principale fiume del Portogallo: il Tago, “tejo” in lingua portoghese.

Questa bellissima regione è quasi interamente pianeggiante e ricca di colline, coltivazioni di albicocchi, distese di biondo grano e olivi. Il luogo adatto per chi è alla ricerca di pace e natura. Una curiosità: la storia di questa regione risale alla preistoria. Danno infatti testimonianza di questo passato così antico i monumenti megalitici come “Cromeleque dos Almendres” le cui origini risalgono a circa 25000 anni fa e le pitture rupestri della Grotta di Escoural. A questo si aggiungono i dolmen o i villaggi dell’Età del Ferro e del Bronzo, i cui resti si trovano lungo le rive fiume Mira.

Mentre una delle testimonianze più belle del periodo romano è sicuramente “Castro de Cola”, un antico borgo conservato discretamente a cui si aggiunge la bellissima cittadina di Evora, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Da non perdere poi la villa romana di São Cucufate, tra antiche querce da sughero e lecci secolari e le rovine della città romana di Miróbriga, dove si trova l’unico ippodromo completo del paese.

Per tutti gli amanti del mare il litorale dell’Alentejo offre poi una lunga costa sabbiosa che dalla città di Setubal si sviluppa fino al promontorio di Sines e un tratto di costa frastagliata e rocciosa dove si trovano le località turistiche di Zambujeira do Mar, Porto Corvo, Santiago do Cacem e le belle spiagge di Vila Nova de Milfontes.

Infine nella parte meridionale della regione portoghese si trovano città di importanza vinicola come Vidiguera, la cittadina di Moura e quella di Serpa. Il centro più importante di questa zona è Beja non solo per la grandezza dell’insediamento urbano ma anche per la ricchezza delle testimonianze storiche e artistiche.

Nelle vicinanze della città si trova anche il distretto industriale di Santarem, famoso per l'abbondanza di querce da sughero. E se poi vi venisse voglia di fare una bella passeggiata, in questa zona c’è la possibilità di scoprire la Rotta Vicentina. Infine per tutti gli sportivi la regione offre l’opportunità di divertirsi praticando surf kayak e infine il tradizionale “donkey trekking”, trekking a passo d’asino.



Per maggiori informazioni: www.visitalentejo.pt