26 maggio 2014 Portogallo: Algarve, in viaggio nella terra del sughero Tour nella punta meridionale del Paese attraverso la Rota de Cortica, la strada del sughero, per scoprire il volto meno noto dell'Algarve Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:41 - Nella punta meridionale dell’Algarve, Portogallo, c’è una strada molto particolare, la Rota de Cortica, la strada del sughero grazie alla quale chiunque desideri scoprire un lato inedito di questo Paese fantastico, lo può fare. Qui, infatti, verrete a conoscenza di tutti i misteri che legano l’uomo alla quercia da sughero per un viaggio tra natura, tradizioni antiche, sapori e sensazioni indimenticabili.

UNA STRADA TRA NATURA, BORGHI STORICI E BOSCHI DI QUERCE - La rota de cortica vi farà passeggiare attraverso bellissime foreste di sughero, vedrete dal vivo gli uomini del sughero effettuare la decortica, l'estrazione del sughero dalla corteccia e, grazie alle escursioni con tanto di visite guidate potrete visitare le fabbriche per la produzione di tappi da vino e champagne, assaporare deliziose degustazioni e se avete bambini farli partecipare alle diverse attività dedicate a loro, compreso il bagno nelle cortecce. Inoltre ascolterete le storie di coloro che da generazioni lavorano questo materiale così prezioso e scoprirete sapori e sensazioni mai sperimentate.



E se avete ancora qualche dubbio a riguardo della cultura del sughero come tradizione portoghese, fidatevi, la raccolta di questo materiale fa parte della storia e delle tradizioni del Paese tanto quanto il vino di Porto e il fado. Preparatevi a paesaggi forte e aspri molto simili alle savane africane. E se poi, una volta giunti sul posto non avete la più pallida idea di dove soggiornare, nella cosiddetta Costa di Sottovento, nei pressi di Faro, c’è Vila Galè Albacora, un hotel nato dalla ristrutturazione di un villaggio operaio per la lavorazione del tonno nel Parco naturale di Ria Formosa. L’oasi è una affascinante laguna protetta dal 1987, in un sistema di isole e canali che protegge la città di Faro dall’oceano, habitat di numerose specie di uccelli e perfetta per il birdwatching. L’hotel inoltre si trova a pochi a breve distanza da Tavira, antica cittadina alla foce del fiume Gilao.



CURIOSITA’, ORIGINE E IMPIEGHI DEL SUGHERO – Bene, per giungere in Algarve un po’ preparati in materia: mondo del sughero, ecco a voi alcune notizie su questo materiale dalle infinite proprietà, in primis l’origine dello stesso. Il sughero è un prodotto naturale al 100% naturale, riciclabile e riutilizzabile che si ricava dall’estrazione della corteccia della Quercus suber L, la quercia da sughero, pianta sempreverde, longeva, che cresce nelle regioni del Mediterraneo, in Italia, principalmente in Sardegna (90%), in Portogallo, Spagna, Francia, Marocco e Algeria.



La quercia da sughero vive mediamente 200 anni e ha una grande capacità di rigenerarsi: durante il ciclo di vita della pianta, la corteccia si rigenera infatti circa 16 volte. Il sughero possiede caratteristiche uniche, difficilmente riproducibili artificialmente: è molto leggero, elastico, comprimibile, resistente alle abrasioni e impermeabile a liquidi e gas; ha inoltre eccellenti proprietà isolanti, acustiche e termiche, oltre che ignifughe. Ma il sughero è anche un ottimo materiale per preservare la qualità di un buon vino, poiché è capace di proteggerlo e preservarlo.



Le caratteristiche elastiche del sughero assicurano infatti una perfetta tenuta nel tempo, mentre la particolare struttura dello stesso favorisce una corretta evoluzione e conservazione del vino in bottiglia. Una curiosità: lo sapevate che i tappi di sughero non sono tutti uguali? E sì perché per ogni vino ci vuole il tappo giusto. Infine gli alberi di quercia da sughero sono fondamentali nel processo di protezione del pianeta dal surriscaldamento globale, in quanto oltre a produrre e rilasciare ossigeno con la fotosintesi, intrappolano CO2. Si pensi che ogni anno le sugherete del Mediterraneo assorbono 14 milioni di tonnellate di CO2. Un enorme aiuto all'ambiente e all'uomo, all'aria che respira e anche al suo lavoro, se pensiamo a quanti operai e agricoltori, più di 100.000 lavoratori in tutta la filiera, vengono impegnati in zone difficili. Un materiale in tutto e per tutto ecosostenibile.



Per maggiori informazioni: www.visitportugal.com/it



Per conoscere il meteo sul Portogallo in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it



Avete voglia di visitare altre località del Portogallo? Cominciate a guardare questo video