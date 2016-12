Ostelli: viaggio in famiglia

16:04 - Siete dell’idea che soggiornare in un ostello non sia una soluzione di viaggio adatta ad una famiglia? D’ora in poi dovrete ricredervi. Date un'occhiata qui di seguito, troverete tantissime proposte di ostelli che offrono innumerevoli servizi per le coppie che non vogliono rinunciare a un bel viaggio in una città europea insieme ai loro pargoletti. Vi aspettano: camere spaziose e colorate con bagno privato, angolo pappa, biciclette, tanto verde e tranquillità, vere oasi per un soggiorno che mette d’accordo tutti!

DA BARCELLONA A EDIMBURGO DI OSTELLO IN OSTELLO - Se amate l’atmosfera caliente della Spagna e in particolar modo la sua effervescente città di Barcellona, a due passi da Casa Battlò c’è il vostro ostello ideale: Casa Gracia Barcelona Hostel, praticamente un boutique hostel, situato in un quartiere esclusivo e centralissimo, dove si trovano il Paseo de Gracia e la Diagonal. Tutti i servizi sono compresi: la prima colazione tè e caffè gratis 24 ore su 24, lenzuola e asciugamani, il servizio wi-fi e inoltre una grande e attrezzata cucina è a disposizione di papà e mamma per i pasti dei più piccoli; tutte le stanze familiari sono dotate di un comodissimo bagno privato. Il prezzo per il soggiorno parte da 34 euro a persona per notte.

Alla Spagna preferite la fiabesca Praga? Benissimo, Hostelworld ha una proposta adatta alle vostre esigenze anche in questo caso, il Czech Inn, un ostello “di lusso” dove tutto è curato in ogni minimo dettaglio. Ricavato all’interno di un palazzo storico appena fuori dal centro, garantisce tranquillità e comodità. I grandi appartamenti, molto spaziosi e con bagno privato, sono ideali per le famiglie. Ogni giorno dalla reception partono escursioni a piedi per visitare con una guida le meraviglie di una città che incanterà anche i più piccoli. Il prezzo per il soggiorno parte da 15 euro a persona per notte.

Nulla né Barcellona né Praga fanno al caso vostro, il vostro sogno è di trascorrere qualche giorno nell’ecclettica Londra. Bene, tra Kensigton Gardens e Notting Hill c’è il Meininger London Hyde Park. Visitato anche dalla Regina Elisabetta in persona, l’ostello offre stanze familiari bellissime, con accogliente arredamento in legno. La colazione, a buffet, invita ad abbandonare i capricci e fare il pieno per affrontare una giornata super divertente. E c’è anche la playstation!! Il prezzo per il soggiorno parte da 33 euro a persona per notte.

Invece per chi ama la Danimarca, a Copenaghen, si trova il Danhostel Copenaghen City, che offre stanze a misura di famiglia. La splendida città scandinava offre un sacco di attività dedicate ai bimbi e l’ostello, che è il più grande d’Europa con i suoi oltre 1000 posti letto, si trova a due passi dal vivace centro cittadino. Ogni stanza è dotata di wi-fi gratuito e la mattina la colazione è all’insegna del “all you can eat”! Il prezzo per il soggiorno parte da 25 euro a persona per notte.

Infine per gli appassionati dei paesaggi scozzesi ad Edimburgo, si trova il Central Youth Hostel, centralissimo e contemporaneo. Grandi camere con bagno privato, tutte rigorosamente non fumatori, accolgono le famiglie in un’atmosfera serena e rilassata. Ogni giorno viene servita una abbondante colazione continentale, o una ancora più “energizzante” colazione scozzese, e una cucina completa di tutti gli utensili è a disposizione degli ospiti 24 ore su 24, per preparare pasti anche per i più piccoli. E ancora: lavatrici, asciugatrici, asciugacapelli e un angolo riservato ai giochi vicino alla reception. Il prezzo per il soggiorno parte da 30 euro a persona per notte.



Per maggiori informazioni: www.italian.hostelworld.com



