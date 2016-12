Orient Express: in viaggio sul treno più famoso del mondo

11:26 -

Prese “servizio” nel 1883, è stato il mezzo di trasporto scelto da Agatha Christie come teatro di un delitto misterioso, raccontato nel celeberrimo romanzo "Assassinio sull'Orient Express", e utilizzato anche da James Bond per una fuga mozzafiato nel film "Dalla Russia con amore". questo treno da sogno attraversa i più affascinanti territori del mondo ed è sinonimo di viaggi di lusso e di avventura romantica, con un pizzico di brivido. Se anche voi siete tra quelli che non vedono l’ora di lasciarsi cullare dalle mitiche cabine dell'Orient Express, o almeno sognano questo viaggio meraviglioso, prendete carta e penna e segnatevi date, itinerari e tutto ciò che vi può essere utile per programmare il viaggio su rotaie per eccellenza. Siete pronti ad entrare nella storia?

ORIENT EXPRESS: LE TRATTE, LE DATE E MILLE CURIOSITA’ –Il più celebre treno della collezione, il “re dei treni”, è l’illustre Venice Simplon-Orient-Express che percorre l'Europa continentale, il mezzo di trasporto giusto per chi desidera rivivere le avventura del celebre ispettore Poirot o immaginarsi in compagnia dell'agente 007. Preparatevi a viaggiare in autentiche carrozze d’epoca degli anni ’20 e ’30, a gustare piatti preparati da chef di eccellenza, il treno è fornito di ben tre vagoni ristorante, e a godere di panorami da un punto di vista privilegiato. Ma raffinatezza e lusso non finiscono qui. Le cabine private, finemente arredate e decorate, dispongono infatti del servizio personalizzato di uno steward. Il periodo di partenza? Dal mese di marzo in poi.