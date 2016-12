Olanda: in house boat sui canali

06:00 - È da tempo che desiderate una vacanza dai ritmi lenti e rilassanti? Esiste un modo di viaggiare slow e originale che fa al caso vostro, un itinerario lungo i canali europei a bordo di una house boat, ovvero su una delle confortevoli imbarcazioni fatte apposta per la tranquilla navigazione sulle vie d’acqua interne. Per godersi questo tipo di turismo non occorre essere marinai: le house boat sono semplici da condurre e, alla partenza, un incaricato dell’agenzia che noleggia il mezzo fornisce, con un breve corso, tutte le spiegazioni necessarie a una navigazione sicura e serena. L’itinerario che vi proponiamo è un grande classico del genere: Amsterdam e i canali olandesi, tra le terre e sulle acque care al grande pittore Van Gogh.

HOUSE BOAT: UN PO’ DIMORA, UN PO’ BARCA - Le house boat sono vere e proprie case galleggianti, molto sicure e facili da manovrare. Assicurano un viaggio tranquillo, offrono una prospettiva e un’esperienza inedita di luoghi suggestivi e poco affollati. Sono vacanze adatte anche a chi si sposta con i bambini e si prestano ad abbinare i tratti di navigazione con percorsi in bicicletta. Molte piste ciclabili corrono infatti parallele ai canali: mentre parte della compagnia naviga, si può percorrere lo stesso tratto in bicicletta, pedalando a fianco della casa-barca. Le house boat ospitano di solito un equipaggio da due a otto persone, sistemato confortevolmente in uno spazio davvero simile a quello di una casa vera e propria.



GALLEGGIANDO LUNGO I CANALI– Il tour in terra olandese è proposto da CartaOrange, operatore specializzato in viaggi su misura. Si arriva ad Amsterdam in aero: dopo aver visitato la città ci si imbarca sulla house boat e si comincia a navigare tra tulipani, mulini a vento e vie d’acqua, partendo dai luoghi di origine di Vincent Van Gogh, il Brabant. I canali di questa Olanda alternativa e poco nota sono lo scenario che meglio fa comprendere il mondo interiore di un artista tormentato e amatissimo dagli appassionati d’arte, per una full immersion nello spirito di un paese incantato e in una natura affascinante. Si raggiunge così Nuenen, la città tanto cara al grande artista, si naviga tra le rogge di Van Gogh alla volta di altre località, tra cui Otterlo, Neunen, Loosdrecht, Edam e Alkmar. E dopo aver navigato per tutto il giorno, nel tardo pomeriggio ci si ferma in un posto di proprio gradimento e ci si gode il tramonto dal ponte della propria imbarcazione. Tutte le informazioni sul sito Internet: www.cartorange.com.



APPUNTI SU AMSTERDAM - Situata nella provincia dell'Olanda Settentrionale, la bella capitale olandese e si divide in sette quartieri: l'Oude Zijde, il Nieuwe Zijde, il Jordaan, la cerchia dei canali centrale, la cerchia dei canali est, la zona dei musei e il Plantage. I suoi musei sono famosi in tutto il mondo, ma il vero cuore della città pulsa nelle caratteristiche piazze, nelle vie e nei suoi vivacissimi caffè. Da vedere Piazza Dam con il Palazzo Reale, piazza Leidseplein con i suoi pittoreschi ristorantini, piazza Rembrandtplein e piazza Waterlooplein, con il suo caratteristico mercatino delle pulci.