L'Orient Express "sbarca" a Bruxelles

11:34 - Per il mese di maggio avete in programma un bel viaggetto a Bruxelles? Bene, se non avete chiaro né il programma di viaggio né come raggiungere la vostra meta potreste sempre affidarvi all’eleganza e allo charme dell’iconico Venice Simplon-Orient-Express. E sì perché proprio a maggio lo storico treno aggiungerà alla sua classica programmazione la destinazione da voi prescelta: Bruxelles, raggiungendo per la prima volta quello che è il suo luogo di nascita. Una buona occasione per per vivere la capitale del Belgio in un modo originale e attualissimo. Meglio di così!

5 NUOVI ITINERARI A 5 STELLE - Per il vostro viaggio a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, meta Bruxelles, potrete scegliere tra ben cinque nuovi itinerari, da uno a quattro notti da e per Bruxelles, con partenze da: Venezia, Vienna e Budapest. Per lo storico treno le tratte verso la capitale del Belgio hanno una valenza molto importante. Infatti, non solo il detective Hercule Poirot, personaggio da sempre associato al VSOE nacque in Belgio, ma anche il concetto stesso di itinerari di lusso su rotaia affonda le origini nello stesso luogo. Infatti, Georges Nagelmackers, belga di nascita, ha rinnovato l’idea del viaggio in treno attraverso l’Europa, creando nel 1883 il leggendario e originale 'Orient Express' che da Parigi toccava Vienna e successivamente anche Costantinopoli.



Preparatevi ad un viaggio sorprendente su carrozze ristrutturate alla perfezione e provenienti da differenti treni di lusso degli anni '20 e '30, ad un’offerta gastronomica eccellente, ad un servizio di steward personale e soprattutto a paesaggi mozzafiato. I nuovi itinerari attraversano le campagne tedesche, austriache e svizzere. In alcune tratte da Venezia a Londra e viceversa è possibile anche prevedere una sosta a Bruxelles con pernottamento in hotel. Il costo di questo sogno su rotaie? Da 2.020 euro a persona in cabina doppia con pranzi e cene comprese, partenze dal 17 maggio da Venezia a Bruxelles.