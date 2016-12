Isole Faroe: piccole e paradisiache

17:22 -

Nel nord dell’Oceano Atlantico, tra Scozia, Norvegia e Islanda c’è un arcipelago di piccolissime isole che assomigliano più ad un sogno che alla realtà. Spazi sconfinati dove prati verdissimi si alternano a scogliere a picco sul mare, dove la natura è l'unico vero sovrano e il cielo assume tonalità di colori incredibili ed è ancora immenso e illuminato da stelle grandi e visibili a occhio nudo. Insomma una terra talmente naturale e priva di artifici da permettere a chi la visita di effettuare un viaggio non solo fisico ma anche e soprattutto interiore. Che ne dite di trascorrere qualche giorno alle Isole Faroe? Per voi sarà difficile tornare a casa come prima. Un viaggio che ha dello straordinario.

- Raggiungibili con voli diretti da Milano in solo 4 ore, queste particolarissime isole sono dei piccoli, minuscoli scrigni che custodiscono tesori naturali inestimabili. Le Isole Faroe dispongono poi di un'ottima rete di collegamenti interni, tramite strade, ponti e tunnel sott'acqua, che vi permetteranno di passare da un’isola all’altra in modo veloce. Non appena giungerete a, la capitale delle Faroe, la più piccola del mondo, dirigetevi alla scoperta della parte vecchia della città:, con le sue deliziose casette colorate costruite in legno e con i tetti d'erba che rendono il quartiere molto pittoresco ma anche Tinganes, dove risiede il governo, è un altro importante punto di riferimento di Tórshavn con i suoi edifici rossi dai caratteristici tetti d' erba.Mentre per una tappa artistica è perfetto sia il, con mostre permanenti di dipinti e arte faroese contemporenea, che la Casa del Nord, ovvero il centro culturale dedicato all'intera Scandinavia, dove regolarmente si svolgono concerti, spettacoli e mostre temporanee di pittura. Siete degli appassionati di? Bene il vostro paradiso si chiama, l’isola dove abitano migliaia di pulcinelle di mare, sule e molti altri uccelli marini da ammirare da vicino, sostando sulle barche, facendo escursioni sulle maestose scogliere o semplicemente passeggiando nella natura.Se invece preferite trascorrere giornate dedicate alle escursioni tra paesaggi mozzafiato, dove poter godersi la tranquillità e respirare l'aria chiara e pulita a pieni polmoni dirigete i vostri passi verso l’isola di Hiking. In primavera e in estate vengono organizzate una serie di escursioni giornaliere nell'area intorno a Tórshavn e Kirkjubø, e sulle varie isolette, con guide del posto esperte ed appassionate. Tra le mete più spettacolari, le alte scogliere di Djupini, la zona di Akraberg con il famoso faro sulla punta più a sud, e l'isola di Stóra Dímun, abitata da una sola famiglia, un'occasione unica per scoprire da vicino la vita della gente locale.Per maggiori informazioni: www.visitfaroeislands.com