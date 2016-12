In Svizzera a bordo del Treno del Formaggio

11:21 -

Avete voglia di trascorrere qualche in Svizzera tra paesaggi naturali incredibili, storia e appetitose degustazioni della migliore tradizione casearia elvetica? Bene, fino al 27 aprile c’è la possibilità di salire a bordo di un vero e proprio treno d’epoca per vivere un'esperienza paesaggistica e gastronomica sensazionale. Il treno che vi condurrà alla scoperta della Svizzera e di tutte le sue prelibatezze è il Treno del Formaggio, con partenza da Montreux. Una perfetta gita di primavera.

- Il treno con vagoni panoramici parte da Montreux ogni venerdì, sabato e domenica, alle ore 10.30 e conduce alla scoperta, immerso in scenari paesaggistici unici, delle tradizioni svizzere in materia casearia. Qualche appunto su Montreux: grazie al suo clima mite, la bella cittadina è chiamata la capitale della Riviera Vodese. Qui imperdibile è la bellissima passeggiata lungolago che conduce da Vevey al. Durante l'itinerario vedrete bellissimi palazzi in stile Belle Époque tra cui spicca il raffinatoUna volta lasciata Montreaux il treno fa tappa alla cittadina medioevale didove, presso il ristorante Le Chalet imparare la tecnica di produzione del formaggioprodotto dal ristorante stesso. Davanti ai vostri occhi, il casaro del ristorante, vestito in costume tradizionale, trasformerà dai 160 ai 200 litri di latte biologico in squisito formaggio a pasta dura. A conclusione dell’opera d’arte gastronomica ci sarà un momento dedicato alla degustazione. Una volta giunti Gruyères non dimenticatevi di visitare: Ildel XIII secolo che oggigiorno è adibito a museo, ilcon l’esposizione della fantastica arte del Premio Oscar e creatore di Alien e il, uno dei più importanti musei d’arte popolare di tutta la Svizzera. Nel suo interno respirerete l’atmosfera che regnava un tempo nelle case del luogo e avrete l’opportunità di ammirare esempi della tecnica decorativa tipica di questa regione: l’arte del ritaglio della carta realizzato a mano.E per tutti coloro che vogliono vivere tutti i giorni dell’anno atmosfere romantiche e rétro c’è sempre il trenoche viaggia lungo la linea. I suoi vagoni si ispirano al Golden Mountain Pullman Express degli anni 30, un treno di lusso che assomiglia molto allo stile dell'Orient Express, che ebbe vita breve a causa della crisi economica di quel periodo. Il treno su cui viaggerete è una riproduzione fedele dello stile Belle Époque dei suoi predecessori. C’è persino un vagone che ospita una cantina, dove è possibile assaggiare vini della zona in un’atmosfera calda e conviviale.Per maggiori informazioni sul treno e sulle sue tratte: www.goldenpass.ch Per maggiori informazioni sulla Svizzera: www.myswitzerland.com Per conoscere il meteo sulla Svizzera in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it E per un assaggio in anteprima delle specialità a base di formaggio svizzere, guardate questo video