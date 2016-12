In Irlanda per il St. Patrick’s Day

14:28 - In Irlanda fervono i preparativi per una delle feste più sentite dall’intero Paese, il St. Patrick’s Day. La bella capitale irlandese, durante il St Patrick’s Festival, in programma dal 14 al 17 marzo, celebrerà le persone, i luoghi e le passioni, del passato e del presente, come anche le aspirazioni per il futuro. Il tema di quest'anno del festival è infatti “Let’s make history”. Tutti gli eventi, dai più divertenti ai più seri faranno rivivere momenti importanti della storia irlandese. Una buona occasione per visitare una delle Terre più affascinanti e “verdi” del mondo!

UN ST.PATRICK’S DAY INTERNAZIONALE - La festa di San Patrizio non è prettamente un affare irlandese, è un evento sentito anche in altri Paesi del mondo. Un esempio? L’anno scorso, in occasione della festa, icone mondiali come le piramidi di Giza, la statua di Cristo Redentore a Rio, la Table Mountain a Città del Capo, le Cascate del Niagara e l’Opera House di Sydney, si sono tutte tinte di verde in onore del grande Santo. Ma per trovarsi nel cuore dell’evento, l’Isola di Smeraldo è senza dubbio il luogo migliore. Qui San Patrizio è una vera e propria superstar, un’icona nazionale da 1600 anni e l’atmosfera da queste parti è veramente unica, divertente e allegra.



Quest’anno il Paddy’s Day, come viene affettuosamente chiamato localmente, cade di lunedì, cosicché il lungo fine settimana garantisce un’intensificazione dei festeggiamenti, specialmente a Dublino dove si sta organizzando una spettacolare 4 giorni. L’edizione 2014 del St Patrick’s Festival ha come tema “Let’s make history”, un modo divertente per celebrare le persone, i luoghi e le passioni del passato, del presente ma anche del futuro dell’intera storia irlandese. Il culmine dei festeggiamenti sarà poi lunedì 17 marzo, quando alle 12 in punto, i maestri della tradizione storica animeranno in modo spettacolare le strade della capitale irlandese, con la St Patrick’s Day Grand Parade. Sono attese bande musicali provenienti dagli Stati Uniti, dall’Europa e dall’Irlanda stessa. Inoltre Il festival si arricchisce con il programma “I Love My City”, che offre l’opportunità di assistere ad eventi culturali sensazionali, organizzati in location straordinarie.



A TUTTO DIVERTIMENTO – Il festival preannuncia un programma per tutte le età, con musica, eventi fantastici, danze e spettacoli all’aperto. Gli appuntamenti gratuiti saranno tanti ma ci saranno anche tantissime opportunità per avventurarsi, in compagnia di trifogli e folletti, alla scoperta della vera Dublino. Da venerdì a lunedì, l’Irish Craft Beer Village al George’s Dock si trasformerà in un inebriante mescolanza di musica, cibo artigianale e birre. Il venerdì, migliaia di persone daranno il via al fine settimana con il Festival Céilí, dedicato alla musica tradizionale ed organizzato in un’enorme spazio all’aperto del St Stephen’s Green. Sabato 16 il Festival Treasure Hunt rappresenterà invece un ottimo modo per esplorare Dublino. Tracciate il vostro percorso, decifrate gli indizi e seguite la divertente pista-romanzo che si snoda attraverso i tanti punti di riferimento georgiani. L’iscrizione alla caccia al tesoro è gratuita e può essere effettuata online sul sito web del festival o, lo stesso giorno, presso la City Hall.



E se siete degli amanti della corsa, sempre sabato, unitevi ai concorrenti della 5k Road Race: verdi fate e folletti, attraverseranno le strade georgiane del centro di Dublino. La stessa sera e soltanto per una sera, giganti della musica tradizionale uniranno le forze in un indimenticabile concerto presso la National Concert Hall. E se tutto questo non bastasse, sabato e domenica, il centro di Dublino offrirà performance all’aperto con interpreti nazionali ed internazionali, personalità importanti, circle shows, ballerini e tamburi, cornamuse e canzoni.



SULLE TRACCE DEL SANTO - Visitare i luoghi frequentati dal santo è il modo migliore per arrivare a conoscere Patrizio. Le sue tracce sono ovunque in Irlanda: a Dublino presso la St Patrick’s Cathedral; sulla Meath’s Hill di Slane, il luogo dove accese il fuoco pasquale; sulla Rock of Cashel, a Tipperary, dove Patrizio battezzò il Re di Munster, mettendogli accidentalmente la punta del pastorale sul piede e a Lough Derg, nella contea di Donegal, dove Patrizio fondò un monastero. Infine, per conoscere Patrizio in modo speciale, imperdibile è la cima di Croagh Patrick, a Mayo. In cima a questa gloriosa montagna, San Patrizio trascorse infatti 40 giorni e 40 notti. E qui, si dice, ebbe la visione di Gesù.



