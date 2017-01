25 settembre 2014 Germania: Friburgo e i mille colori dell'autunno Eventi come Oktoberfest, la Festa delle Zucche e Halloween rendono ancora più dolce una vacanza autunnale nella bella città tedesca Tweet google 0 Invia ad un amico

12:49 - L’autunno è ormai cominciato e con esso i piaceri legati a questa stagione dolce e nostalgica allo stesso tempo. Le foglie cominiciano a cadere, il cielo si fa più terso e l’aria è frizzantina. Le castagne diventano il frutto cult e tantissimi eventi legati al raccolto si susseguono nelle più disparate località del mondo. Se avete voglia di viver il meglio dell’autunno in Europa, allora la destinazione che fa al caso vostro è sicuramente Friburgo con le sue mille iniziative come l’Oktoberfest, la Festa delle Zucche, Halloween e l’apertura delle caratteristiche taverne contadine che offrono i prodotti stagionali.

EVENTI PER TUTTI I GUSTI - Fino al 5 ottobre 2014 c’è tempo per festeggiare l’Oktoberfest made in Friburgo. Indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, infatti, sull’area del birrificio Ganter vengono eretti tendoni dove, in una allegra atmosfera di festa, si spillano le botti di birra. Il tutto è naturalmente accompagnato da musica dal vivo, bevande e piatti tipici, sia nelle tende che all’aperto. Una volta giunti alla festa non dimenticatevi di assaggiare la “Festbier”, la birra prodotta dal Birrificio Ganter espressamente per l’occasione.

Se alla birra preferite feste tradizionali tenete a mente che domenica 12 ottobre si svolge la grande Festa d’autunno e delle zucche al parco avventura zoologico-naturalistico Mundenhof. Tutti gli anni, in autunno e nel periodo del raccolto, l’intera area si presenta ricca di colori dalle tinte calde e in continuo cambiamento, in molti collaborano a trasformare le zucche appena raccolte e gli altri prodotti dei campi in creazioni belle e anche chi si trova lì per vacanza potrà partecipare alle diverse attività per ottenere il succo di mela utilizzando le vecchie presse, oppure costruire aquiloni, schiacciare le noci, intagliare le zucche, realizzare decorazioni per la tavola, dipingere quadri autunnali, arrostire le castagne, costruire auto solari, lavorare la pietra ollare, cavalcare… in alternativa ci si può “accontentare” di crema di zucca fatta in casa, waffel appena sfornati e succo di zucca.

In autunno poi nella regione del Baden è tempo di Straußenwirtschaften, particolari taverne allestite tra i vigneti, nelle case contadine e nei fienili, che offrono vino locale e i piatti della tradizione, solo per il periodo autunnale. Come riconoscere questi luoghi così particolari? Da una scopa appesa alla porta, segno che la taverna è aperta. Qui potrete gustare le specialità del luogo, come la torta di cipolle, i “Flammkuchen” (crepe allo speck e cipolle), il “Bibiliskäs” (formaggio fresco all’erba cipollina), le specialità a base di patate “Brägeli” o “Gschwelldi”.

Infine per chi ama le tinte “horror” di Halloween il luogo di Friburgo da raggiungere è l’Europa-Park che fino al 2 novembre 2014 sarà un concentrato di zucche, mele, piante di mais, crisantemi e balle di paglia dove imperversano spiriti sinistri e dinosauri giganteschi. Naturalmente anche il programma degli spettacoli, la parata, le proposte gastronomiche, gli hotel e le attrazioni si adeguano al tema stagionale. A ciò si aggiungono anche le "Horror Nights" in programma all’interno del parco fino al 1° novembre.



LO SAPEVATE CHE…Il Baden, nel sud-ovest della Germania, è un territorio fertile e soleggiato, particolarmente adatto alla viticultura: secondo i criteri dell’Unione Europea è l’unica area della Germania classificata “zona B”, come la Valle della Loira o lo Champagne. Nelle regioni dell’Ortenau, del Kaiserstuhl e della Brisgovia presso Friburgo maturano uve eccellenti, alla base di vini Burgunder (Pinot) – la qualità principe del Baden – ma anche, ad esempio, Müller-Thurgau, Silvaner e Gewürztraminer. A Friburgo i vigneti crescono addirittura in città, sulla collina del castello Schlossberg, incorniciando piacevolmente l’area urbana. Nella città vecchia, la “Casa dei Vini del Baden” nell’edificio storico Alte Wache è un’eccellente cantina dove degustare o acquistare i vini della regione, in un ambiente elegante e semplice insieme (www.alte-wache.com).



UNA PASSEGGIATA A FRIBURGO - Situata nel sud del Baden-Württemberg, a circa 15 km dal confine con la Francia e a 50 km dal confine con la Svizzera, Friburgo si trova sul confine tra la fossa tettonica del Reno Superiore (Oberrheingraben) e la Foresta Nera (Schwarzwald), nella zona più calda e la più soleggiata della Germania. La bella cittadina oltre a spettacolari paesaggi naturali offre anche monumenti di notevole pregio come la Cattedrale di Friburgo, costruita tra la fine del XII secolo e il 1513 e famosa per la sua torre campanaria in stile gotico puro da cui è visibile la catena montuosa francese dei Vosgi. Intorno alla cattedrale si svolge ogni mattina, fin dal XVI secolo, il pittoresco mercato della frutta e dei fiori. Altre costruzioni architettoniche da non tralasciare sono sicuramente le due porte della città che testimonianano la presenza di un'antica cinta muraria: la Schwabentor (porta degli Svevi), risalente al 1200, che si apriva su una delle vie commerciali più importanti per la città e la "Martinstor", risalente alla stessa epoca.



Per maggiori informazioni su Friburgo: www.freiburg.de