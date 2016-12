23 aprile 2014 Friburgo e l'Europa Park Una gita alla scoperta della bella cittadina tedesca a partire dall'Europa Park, il parco tematico più grande della Germania. 13 quartieri europei riprodotti fedelmente e tanti i giochi per un viaggio all'insegna del divertimento Tweet google 0 Invia ad un amico

14:36 - Si sa la città di Friburgo è un vero e proprio incanto. Situata nel sud della Germania, a circa 15 km dalla Francia e a 50 km dalla Svizzera, la bella cittadina tedesca offre scenari paesaggistici da mozzare il fiato e beni artistici e culturali indicibili. A renderla ancora più bella in questo periodo è poi l’Europa Park, il parco tematico situato a Rust che riproduce in miniatura di 13 nazioni dell’Europa, che dal 5 aprile ha riaperto i battenti. Una buona occasione per godere di tutte le bellezze di Friburgo divertendosi in modo spensierato.



EUROPA PARK 2014: ARRIVA ARTHUR - Inaugurato da neanche un mese, l’Europa Park, il parco divertimenti più grande della Germania con oltre 100 attrazioni, spettacoli e ben 13 quartieri tematici europei disposti su una superficie di 95 ettari, quest’anno propone nuovi giochi e spettacoli e – con l’avvicinarsi dell’estate – il lancio dell’attrazione più elaborata della sua storia: “Arthur – nel regno dei Minimei”. La nuova attrazione, fedele trasposizione della scenografia della trilogia di grande successo firmata da Luc Besson, è nascosta sotto un’immensa cupola di 15 metri su un’isola magica, circondata da due ruscelli e dal bosco incantato dei Grimm. Sotto terra, ecco apparire la fedele trasposizione delle terre narrate da Luc Besson. In collaborazione con il grande registra francese, il parco tematico crea un capolavoro fuori dall’ordinario.



Un volo di 550 metri nell’universo sotterraneo conduce attraverso sette fantastici regni da vivere attraverso tutti i sensi. Una fantastica avventura per tutti anche per i bambini a partire dai 4 anni e alti più di un metro. Oltre ad "Arthur" c'è anche la "Poppytower", una torre a caduta libera di dieci metri a forma di papavero, il paradiso degli scivoli, l'area giochi, la giostra "mul-mul"(simpatiche creature simili a grandi batuffoli di cotone), lo snack bar "Jack's deli" e la boutique Arthur, dove i fan di queste coraggiose creature fantastiche possono soddisfare più di un desiderio. E per tutti gli appassionati di cinema c’è anche la possibilità di vedere, nel magic cinema 4D, il nuovo cortometraggio "Arthur" proiettato durante l’arco di tutta la giornata. Dodici minuti di pura magia. Preparatevi a godere di incredibili effetti speciali nella sala in cui soffia il vento, piove, si sentono gli odori e i seggiolini vibrano, per un'esperienza multisensoriale avvincente.



Ma Arthr non è l’unica attrattiva del parco. Qui, infatti, potrete vivere in miniatura le più belle attrazioni di ben 13 quartieri europei con le rispettive architetture, gastronomia e vegetazione. E allora vedrete l'Islanda con le montagne russe in legno "WODAN – Timburcoaster" e il "blue fire Megacoaster powered by GAZPROM“; raggiungerete la Francia a bordo dell'ottovolante indoor "Eurosat", simbolo del quartiere francese, per un velocissimo viaggio cosmico. E poi ancora: per chi desidera rinfrescarsi ci sono sempre i tronchi della "Tiroler Wildwasserbahn" dell’Austria, mentre per gli ospiti più giovani c’è sempre il divertimento dei seggiolini del "Wiener Wellenflieger". Ma il divertimento non finisce qui. E sì perché nel cuore dell’Europa Park si esibiscono ben 250 artisti tra danze, magia, acrobazie e canzoni. Per non parlare poi delle piroette, le trottole e gli arditi salti del nuovo spettacolo sul ghiaccio "Supr’Ice in the Jungle", le spettacolari esibizioni artistiche, commedia e danza del varietà "Rhapsodie" e per finire lo spettacolo "Waterloo reloaded" che ripropone le hit degli ABBA nel suggestivo Globe Theater del quartiere inglese, che dal 26 aprile 2014 farà da cornice a una storia emozionante dei grandi successi svedesi. Infine il teatro all'aperto nel quartiere italiano sarà il regno dell'allegria brasiliana e di tanto ritmo: qui infatti Euromaus, la mascotte del parco, presenta il suo nuovo spettacolo "La Copa del Mundo - Euromaus in Brasile".



DUE PASSI A FRIBURGO – Vi state domandando cosa visitare nella bella cittadina tedesca? Sicuramente la Cattedrale, costruita tra la fine del XII secolo e il 1513 e famosa per la sua torre campanaria in stile gotico puro da cui è visibile la catena montuosa francese dei Vosgi. Una volta giunti qui non dimenticatevi di fare un bel giretto nel pittoresco mercato della frutta e dei fiori che si svolge ogni mattina fin dal XVI secolo. Infine altre costruzioni architettoniche da non tralasciare sono sicuramente le due porte della città che testimonianano la presenza di un'antica cinta muraria: la "Schwabentor" (porta degli Svevi), risalente al 1200, che si apriva su una delle vie commerciali più importanti per la città e la "Martinstor", risalente alla stessa epoca. E per tutti gli amanti della natura imperdibile è la Foresta Nera, situata nella regione del Baden-Württemberg (sud-ovest della Germania), una delle mete turistiche più visitate dell'Europa centrale. Qui, tra una natura incantevole, è possibile non solo concedersi gustose tappe gastronomiche ma anche avventurarsi alla scoperta delle tradizioni della regione. L’Alta Foresta Nera con i suoi pascoli lungo i pendii delle montagne e la sua fauna selvatica, le erbe aromatiche dei prati e l’attenzione dedicata all’agricoltura è da sempre nota per la qualità della sua cucina, complici gli ottimi ingredienti utilizzati. Infatti negli ultimi anni il concetto della gastronomia “a chilometro zero” si è talmente affermato da queste parti che sono gli chef e gli albergatori che vi si attengono.



Per maggiori informazioni: www.freiburg.de



Per conoscere il meteo su Friburgo in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it