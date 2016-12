Formentera, il lato romantico dell'isola

18:03 - Scenari incantevoli, tramonti infuocati, mare turchese e acque cristalline: il volto passionale di Formentera. Una delle più affascinanti mete di mare d’Europa. Un vero toccasana per l’anima e per il corpo. Un luogo capace di donare a chi lo visita bellezza e momenti di semplice spensieratezza. Allora, cosa state aspettando? Preparate le valige, prendete per mano la vostra metà e partite per un viaggio ricco di passione.

Chi non hai mai visto il, punta orientale dell’isola, non può capire quanto sia bello lo spettacolo dell’alba sull’isola di Formentera. Dal faro, infatti, si gode uno spettacolo imperdibile: la torre - che segna il confine orientale dell’isola - sovrasta l’imponente scogliera a picco sul mare regalando una vista mozzafiato ad un centinaio di metri d’altezza e il cielo dà il meglio di sé mostrando le luci soffuse, calde e delicatamente decise del nuovo giorno che sta per nascere.Bene, una volta che avrete inebriato i vostri occhi di questo spettacolo è arrivato il momento di dirigere i vostri passi verso la frizzante cittadina diper una dolcissima colazione a due. Accomodatevi ad uno deiche si affacciano sulla piazza centrale e godetevi tutta il tepore del sole mattutino, la bellezza delle palme, del municipio e della chiesa. Qui è bello passeggiare anche di sera, l’illuminazione è davvero suggestiva. Da non lasciarsi sfuggire ilPer la tarda mattinata, invece, in attesa di un gustoso pranzo il consiglio è quello di una romanticamano nella mano con i piedi che sprofondano nella sabbia dellache con la a sua estensione di 8 km e la particolare forma a mezzaluna, è il posto ideale per godere di momenti piacevoli e spensierati con il proprio amore. Preparatevi alla bellezza di piccole aree rocciose, arenili, grotte sabbiose e piccole calette. E poi ancora: da un lato il mare azzurro e le onde che si infrangono sulla sabbia, dall’altro la fitta macchia Mediterranea per una breve sosta. Lungo la spiaggia di Migjorn inoltre sono numerosi idove fermarsi per un delizioso pranzo a base di pesce.Molti di loro propongono piatti della cucina tradizionale dell’isola: dalla fresca e vegetarianaal tipico piatto dei, per un pranzo d’amore ricco di gusto. Lasciata la spiaggia di Migjorn è giunto il momento di raggiungere, tipico, la meta perfetta per il pomeriggio. Il villaggio ospita un porto naturale molto caratteristico e un’architettura un po’ bizzarra; è un posto speciale dove respirare a pieni polmoni la tradizione e godere dell’ambiente marinaro.Le coppie più sportive non devono perdersi il, un tempo percorso dai frati agostiniani che abitavano il Faro di Formentera, mentre per i palati nostalgici è d’obbligo l’aperitivo al chiosco "Amore e Odio", dove gustare piccole prelibatezze della cucina italiana. Per chiudere in bellezza una tipica giornata da vivere in coppia il luogo perfetto èQuesta piccola laguna, con stretta apertura sul mare, è davvero lo scenario adatto per godere di un tramonto da favola.Per maggiori informazioni: www.formentera.es Per conoscere le condizioni del tempo sulla regione, consulta le previsioni di Meteo.it

E per un assaggio culinario della Spagna, gustatevi questo video...