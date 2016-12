Fiandre: la terra del cioccolato

18:04 - È da tempo che desiderate scoprire quel territorio del Belgio il cui nome evoca scenari fantastici, tranquillità e armonia: le Fiandre? Bene, cominciate ad esplorare le bellezze di Bruxelles e Bruges, sapranno come coccolarvi tra arte, storia e tanto tanto cioccolato. E sì perché nel mese di febbraio, precisamente dal 7 al 16, a Bruxelles si tiene la “settimana del cioccolato”. Un viaggio poetico e all’insegna della dolcezza, quella suprema che solo il cibo degli dei sa donare. E ricordatevi che nelle Fiandre il cioccolato è una cosa seria…

- Bruxelles, meravigliosa capitale è un continuo susseguirsi di bellezze architettoniche, storiche e naturali. Famosa per essere la patria del fumetto, i cui colori e forme della fantasia rendono ancora più allegri numerosi muri della città, è anche una delle città più verdi d'Europa. Appena giunti in città dirigetevi verso il, cuore storico della capitale, un vero e proprio gioiello architettonico per poi raggiungere ilQui, aromi che provengono direttamente dal. Trascorrerete ore piacevoli alla scoperta del volto più genuino del popolo belga e avrete modo di vedere i più bei fumetti disegnati sui muri dei palazzi. Amate l'?Bene, siete nel posto giusto. Prendete il tram e fatevi portare fino a. La vostra caccia alle facciate Art Noveau di Victor Horta non avrà fine…Infine per scoprire Il lato goloso della cucina belga, fate tappa in uno dei tantidella maestosa Grand-Place di Bruxelles. Sedetevi ad uno dei tavolini e ordinate una. Non ve ne pentirete! E se non siete ancora sazi del cibo degli dei, situato a due passi dalla Grand Place di Bruxelles c'è il, tanto per non lasciarsi sfuggire niente sull'argomento. Due appunti sulla "settimana del cioccolato": l'evento si tiene dal 7 al 16 febbraio, durante la settimana si può acquistare uncon cui scegliere, nell'ambito delle cioccolaterie che aderiscono all'iniziativa, le degustazioni che si preferiscono. Infine l'evento più importante è illo show che raccoglie i massimi Maestri cioccolatai da tutto il mondo.Lasciata Bruxelles è ora di raggiungere la città medioevale diun borgo da girare a piedi o in bicicletta, vera e propria patria del cioccolato con tanto di museo (soprattutto indicato per famiglie con bambini). Bruges è una città molto legata alla storia e all'arte (in una delle sue chiese è addirittura custodita una splendida) ma se avete voglia di scoprire il vero cuore della città la meta da visitare è il. La tradizionale tessitura è infatti una delle attività più iconiche di Bruges.In questo centro poi, non soltanto potrete ammirare degli esemplari particolarmente interessanti della manifattura in questione ma potrete anche assistere a delle dimostrazioni da parte delle tante signore del luogo che ancora si cimentano con quest'antica tecnica e, qualora vi resti un po' di tempo da trascorrere in città, ricordatevi che ci sonoche introducono anche i meno esperti nel suggestivo mondo del merletto.