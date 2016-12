Europa: un viaggio "a regola d'arte"

11:45 - Che ne dite di qualche giorno in una bella città europea per godere delle bellezze artistiche, culturali e gastronomiche, ma soprattutto per ammirare le mostre che ospitano? Bene, ecco a voi un bel tour d’Europa che da Bologna per ammirare la “Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer conduce fino a Dublino, per un viaggio affascinante a 360°.

DA BOLOGNA A LONDRA PER UN VIAGGIO A REGOLA D’ARTE – La prima tappa dell’itinerario è la città di Bologna dove è in corso l’importantissima mostra “Il mito della Golden Age. Da Vermeer a Rembrandt Capolavori dal Mauritshuis”. La mostra, presso Palazzo Fava fino al 25 maggio 2014, oltre a presentare opere di grandi nomi dell’arte fiamminga come Rembrandt, Hals, Steen e Ter Borch ha il merito di portare in Italia quello che è considerato, insieme alla Gioconda di Leonardo e L’urlo di Munch, una delle opere d’arte più note, amate e riprodotte al mondo la “Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer. Cosa vedere in citta: Piazza Maggiore, il cuore di Bologna celebre per la Fontana del Nettuno e per la presenza di importanti edifici come il trecentesco Palazzo Comunale; il cinquecentesco Palazzo dei Bianchi e l'imponente Basilica di San Petronio di fronte alla quale si erge l'elegante Palazzo del Podestà; la Torre degli Asinelli, vero simbolo della città e la Basilica di Santo Stefano che con i suoi edifici sacri forma il più noto complesso delle Sette Chiese. Dove dormire: Hotels.com consiglia di soggiornare presso Al Cappello Rosso a pochi passi da Piazza Maggiore.



Da Bologna il tour conduce poi verso la caliente Spagna, precisamente a Toledo dove potrete ammirare la mostra dedicata ad uno dei pittori più importanti del Rinascimento spagnolo: El Greco che quest’anno festeggia il suo quarto centenario. La mostra s’intitola per l’appunto: “Il Greco di Toledo” ed è presente al Museo di Santa Cruz dal 14 marzo al 14 giugno 2014. Cosa visitare in città: Toledo, nota per essere come “la città delle tre culture”, perché qui convissero per secoli cristiani, arabi ed ebrei, è una delle città spagnole più ricche di monumenti tra cui: chiese, palazzi, fortezze, moschee e sinagoghe. Da non perdere assolutamente: la porta della Bisagra, l’accesso principale alla città dentro le mura, la piazza di Zocodover, la Moschea del Cristo de la Luz e le chiese di San Sebastián e Santa Eulalia. Dove dormire: Hotels.com consiglia di prenotare un soggiorno al Sercotel Pintor El Greco, situato nel centro storico della città, in una zona dichiarata di interesse turistico dall’UNESCO.



Bene, lasciata Toledo e El Greco è ora di muovere i passi verso Amsterdam per assaporare all’interno del Rijksmuseum un’installazione davvero particolare, il "Lotus Dome". Formata da centinaia di piccole lamine di alluminio che si muovono in base ai comportamenti dei visitatori, il Lotus Dome è visitabile fino al 5 maggio 2014 ed affianca in modo sorprendente la sala del museo dedicata da 18° secolo. Cosa visitare in città: Il fascino di Amsterdam sta nell'aver conservato l'atmosfera da piccolo borgo pur essendo una delle città più importanti e visitate al mondo. Cominciate il vostro tour della città da Piazza Dam con il suo Palazzo Reale e Il Nationaal Monument; dirigetevi verso il Museo Van Gogh per poi fare un bel giro lungo i suoi famosi canali. Un appunto: non dimenticatevi di acquistare un mazzo di tulipani e un bel paio di coloratissimi zoccoli.



Salutata Amsterdam, i suoi canali, zoccoli e tulipani non vi resta che puntare la bussola verso nord, verso Londra dove alla National Gallery nel mese di ottobre si terrà una delle mostre londinesi più attese del 2014: “Rembrandt: the final years”. La mostra si focalizza sull’ultimo periodo di attività del pittore fiammingo, dal 1652 alla sua morte nel 1669. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte. Cosa visitare in città: Trafalgar Square e la National Gallery, la Tate Gallery, il Big Ben e l'House of Parliament, i simboli più conosciuti di Londra. Una curiosità: lo sapevate che l’immensa struttura dell'House of Parliament, con le sue 1200 stanze e i 3 km di corridoi, nasconde un grande labirinto sotterraneo? Dove dormire: a Covent Garden, una delle zone più affascinanti di Londra, dove Hotels.com consiglia un soggiorno al The Strand Palace.



Lasciato Il Regno Unito e tutte le bellezze di Londra è arrivato il momento di raggiungere l’ultima tappa del tour: Dublino. Qui vi attende la nuova mostra permanente organizzata dalla National Gallery of Ireland: “Masterpieces from the Collection”. La mostra, allestita fino al 12 dicembre 2014, include una selezione di dipinti europei dal Rinascimento alla metà del ventesimo secolo e pone l’accento in particolare sull’evoluzione dell’arte irlandese, con capolavori di artisti come James Barry, William Orpen and Jack B. Yeats. Cosa vedere in città: il Trinity College dove vi attende la quiete dei libri e di giardini curatissimi, la famosissima Cattedrale di San Patrizio con il suo leggendario pozzo, e i teatri, le gallerie d'arte e i pub di Temple Bar.