Europa low cost: bella e possibile

Desiderate un viaggio in una delle più belle capitali europee che vi assicuri divertimento, comfort, i migliori alloggi ma con occhio di riguardo al portafoglio? Bene, ecco a voi 5 itinerari di viaggio nelle città europee completo e soprattutto low cost. Ad assicurare tutto questo ci ha pensato eDreams con diverse soluzioni di soggiorno a prezzi veramente economici. A voi la scelta della meta che più corrisponde al vostro ideale di viaggio.

DALL’ITALIA ALL’INGHILTERRA PER UN GIRO D’EUROPA LOW COST – La prima meta proposta è la nostra Milano, l’indiscussa capitale italiana della moda. Cosa fare durante un soggiorno nelle atmosfere magiche della città meneghina? Immancabile è sicuramente una passeggiata o un drink nei classici luoghi della movida (Navigli e Corso Como), un tour nel quadrilatero della moda (Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via Sant’Andrea e Via della Spiga) e al famosissimo Duomo.



Infine dopo aver visitato tutte le testimonianze storiche e artistiche della città durante il mese di gennaio non sono da perdere: Homi Milano, la fiera dedicata ai diversi stili di vita, il nuovo grande Macef e la mostra Brain. Il cervello istruzioni per l'uso per scoprire i complessi funzionamenti del nostro cervello allestita al Museo di Storia Naturale. L'intera esposizione arriva direttamente dall’American Museum of Natural History di New York per un'unica tappa italiana che si concluderà il 13 aprile 2014. EDreams per questo viaggio propone pacchetto volo+ hotel, con soggiorno di 2 notti presso hotel 3 stelle, con partenza dalle principali città italiane, a partire da 113 Euro a persona in camera doppia (incluse spese carta di credito e quota di gestione).



Lasciata Milano la seconda proposta tra le mete europee è la capitale della Lettonia, Riga. Patrimonio dell’umanità, città sperimentale e intrigante dove passato e futuro si confondono l’affascinante città è stata scelta insieme alla svedese Umea per diventare capitale europea della cultura 2014. Uno degli appuntamenti più interessanti presenti in città è quello con La mostra del libro. Nella Biblioteca Nazionale Lettone sarà allestita un’esposizione per ripercorrere gli ultimi 500 anni del libro stampato, con libri provenienti da Paesi diversi, a partire dal 1514, anno in cui fu inaugurata la prima casa editrice ebraica e in cui fu pibblicato il primo libro in caratteri arabi. Per questa meta eDreams propone un pacchetto volo+ hotel, con soggiorno di 2 notti presso hotel 3 stelle, con partenza dalle principali città italiane, a partire da 175 euro a persona in camera doppia (incluse spese carta di credito e quota di gestione).



Terza meta possibile: Londra che in questo periodo offe la possibilità di assistere al London International Mime Festival (festival teatro visivo contemporaneo). Durante il festival, arrivato ormai alla 37ma edizione si esibiranno le migliori compagnie di mimo provenienti da Europa, Russia, Israele, Cina e Australia. Il festival si tiene principalmente al Southbank Centre, dall’8 gennaio al 1 febbraio. Per gli amanti delle arti contemporanee, dal 15 al 19 gennaio, presso il Business Design Centre, è possibile visitare la London Art Fair, manifestazione che mette in mostra le opere dei talenti britannici del XX secolo. Un soggiorno a Londra con eDreams? A partire da 153 euro a persona in camera presso hotel 3 stelle, con partenza dalle principali città italiane, a partire da 153 Euro a persona in camera doppia (incluse spese carta di credito e quota di gestione).



Se invece amate il calore e la movida tipicamente spagnola, la vostra meta ideale è sicuramente Barcellona che in ogni stagione è capace di riservare ai visitatori piacevoli sorprese. Per il mese di gennaio la capitale catalana propone momenti adrenalinici grazie alle “rebajas”, i nostri saldi, che durante tutto il mese permetteranno di acquistare abbigliamento e accessori a prezzi scontatissimi. Le zone migliori per gli acquisti sono: Le vie di Portal de l’Angel e Portaferrissa, a un passo dalla Rambla, e tutto il Born, delizioso quartiere pieno di piccole e caratteristiche boutique. EDreams in questo caso propone un pacchetto volo+ hotel, con soggiorno di 2 notti presso hotel 3 stelle, con partenza dalle principali città italiane, a partire da 102 Euro a persona in camera doppia (incluse spese carta di credito e quota di gestione).



Ultima proposta low cost tutta europea è Parigi che dal 15 al 21 gennaio ospita il Festival Cinéma Télérama, dedicato alla selezione dei 15 migliori film proiettati nel 2013, con la possibilità di rivederli a 3 euro. Per gli amanti della musica: i Depeche Mode suonano al Palais Omnisport de Paris Bercy il 29 e il 30 gennaio, mentre Ludovico Einaudi si esibirà a le Grand Rex il 21 gennaio. Chi non vuole rinunciare a fare degli ottimi affari nelle numerose boutique del centro, può approfittare degli sconti che nella capitale francese sono iniziati l’8 gennaio.



