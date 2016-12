Estonia: esperienze emozionanti tra parchi, laghi e colline

16:33 - Nel nord Europa c’è un Paese che incanta per le sue straordinarie bellezze naturali: l’Estonia. Siete pronti a visitare riserve naturali, coste frastagliate e ad immergervi in panorami incantevoli? Una vacanza perfetta per tutti gli appassionati di ecoturismo.

- Il viaggio alla scoperta della natura estone inizia dal settentrione del Paese partendo dal quale e procedendo verso occidente si incontrano numerosi parchi nazionali, caratteristiche isole e tipici villaggi di pescatori. Sempre sulla costa settentrionale avrete modo di conoscere una delle riserve naturali più importanti di tutta Europa: il. Un appunto: tra una passeggiata e l'altra attraverso i numerosi e bellissimi sentieri presenti all’interno del parco, aprite bene gli occhi, potreste avvistare alci, cinghiali e altri grandi mammiferi.Per chi invece ama piante e i fiori, deve assolutamente raggiungere ildi, situato a soli 10km dalla capitale, dove fioriscono diverse specie di piante endemiche estoni. Se invece siete degli appassionati di birdwatching, la vostra meta ideale è senza ombra di dubbio il, uno dei più importanti luoghi di sosta in Europa per gli uccelli acquatici dotato anche di strategiche torri di osservazione. Amate il mare? Bene, spostandovi con il traghetto verso le isole, potrete scoprire antichi villaggi circondati da meraviglie naturali tutte da esplorare come ad esempio il cratere di, sull’isola di Saremaa, che ospita un lago formatosi dopo un’esplosione di potenza paragonabile ad una piccola bomba atomica.Il cratere è un luogo leggendario dal quale traggono ispirazione molte storie del folclore estone. Sull’isola si può godere di incredibili panorami anche dirigendosi verso la scogliera calcarea di Mustjala o Panga, che nell’antichità veniva utilizzata come sito sacrificale per omaggiare la potenza del mare.Infine, se avrete modo di addentrarvi nel, si possono osservare le numerose foche grigie che vivono in questi luoghi e la straordinaria vegetazione che custodisce ben 30 specie di orchidee. Avete voglia di vivere un’esperienza emozionante e fuori dall’ordinario? Raggiungendo le colline boscose e i vasti laghi dell’Estonia meridionale, potrete vivere l’emozionante esperienza della “quinta stagione” che caratterizza ilQui, infatti, quando gran parte dell’area viene inondata dalle acque, è possibile fare un giro in canoa attraverso la foresta primordiale e osservare la natura assolutamente incontaminata. Un’altra località imperdibile è poi sicuramente la più alta collina dei tre Paesi Baltici chiamata(la Grande Collina Uovo), la più alta collina dei tre Paesi Baltici dalla cui cima si può ammirare un panorama mozzafiato che supera i confini estoni e permette di raggiungere con lo sguardo le terre russe e lettoni.Non siete ancora sazi di visite avventurose? Allora non lasciatevi sfuggire il Parco Avventure di Otepää il cui percorso vi metterà alla prova con arrampicamenti, salti ed attrazioni che vi faranno divertire stando a contatto con la natura. Infine non si può dire di aver conosciuto la natura estone se non si è assaporata l’ebrezza di un’escursione alle caverne sotterranee di sabbia di Piusa, formatesi dopo anni di estrazione a mano di sabbia di quarzo.Per maggiori informazioni: www.visitestonia.com Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it