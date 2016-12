8 agosto 2014 Estate a Salisburgo: arte, natura ed eventi I luoghi da visitare, le bontà da gustare e gli eventi proposti per una perfetta vacanza estiva nella bella città austriaca Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Al mare e alla natura quest’estate preferite una bella città europea ricca di storia e che proponga numerosi eventi? Allora la vostra meta ha il nome di Salisburgo. Il capoluogo austriaco non solo vi offrirà meraviglie culturali ma sarà palcoscenico, insieme al Land circostante di manifestazioni straordinarie, per trascorrere una meravigliosa stagione estiva.

A SALISBURGO TRA MERAVIGLIE BAROCCHE E GIARDINI – Una volta giunti nell’affascinante città austriaca prima ancora di visitare i suoi splendidi palazzi barocchi, le piazze, gli affascinanti giardini urbani di Mirabell e la fortezza di Hohensalzburg che domina il fiume Salzach, il primo luogo che dovete andare a visitare è sicuramente il nuovissimo DomQuartier, straordinario percorso storico, museale e panoramico capace di svelare il cuore più autentico della città. L’itinerario si sviluppa come un percorso circolare che attraversa quello che fu il centro del potere dei principi arcivescovi; della Residenza alla Chiesa francescana, passando per il Duomo e il monastero benedettino di S.Pietro.

L’itinerario ha inizio dalla splendida Residenza di Salisburgo; imperdibili i 15 Saloni di Gala,centro del potere temporale dei sovrani e la Galleria della Residenza che con il suo ambiente sontuoso rispecchia perfettamente il carattere artistico della città. Proseguendo verso il Duomo, passaggio obbligato è la Terrazza sugli Archi, che collega la Residenza alla chiesa più importante della città. Da qui è possibile godere di uno splendido panorama sia su Salisburgo sia sulle montagne circostanti. Nel Duomo di Salisburgo, centro ecclesiastico del Land, percorrendo la Tribuna dell’Organo, si giunge fino al Museo del Duomo dove sono custodite preziose opere d’arte.

Lasciando il Duomo e imboccando la galleria laterale affacciata su Domplatz, il DomQuartier prosegue con un’attrazione suggestiva, la Camera dell’Arte e delle meraviglie dei principi arcivescovi, dove si osservano oggetti e curiosità artistiche e naturali. Il percorso circolare del DomQuartier si conclude al museo di S. Pietro, con la collezione privata di opere d’arte del Monastero dei Benedettini e alla Chiesa dei Francescani, una delle chiese più antiche di Salisburgo. L’itinerario è fruibile ad un costo di 12 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini e 27 euro per le famiglie. Infine per completare la conoscenza della città meta obbligata sono i numerosi caffè sparsi un po’ ovunque.

Tra i tanti i più famosi sono: il Caffè Fürst, vera e propria icona cittadina anche perché è il luogo in cui sono nati i famosi cioccolatini Mozartkugeln; il Caffè Tomaselli, considerato il più antico caffè viennese d’Austria; il Caffè Bazar, punto di incontro di artisti e personalità di spicco. E dopo il caffè non potete certamente non assaggiare, la famosissima birra di Salisburgo. Solo in città si contano ben 10 fabbriche. Tra le più note: la birreria Stiegl, la più grande di tutta l’Austria, la Brauhaus Gusswerk, l’unica al mondo che fabbrica birra biologica e l’Augustinerbräu, nel convento di Mülln, dove la birra viene ancora spillata dalle tradizionali botti di legno e servita nel giardino all’ombra degli ippocastani.



EVENTI PER UNA CALDA ESTATE – L’estate nel salisburghese si preannuncia particolarmente “calda”, sianella città di Salisburgo sia in tutto il territorio del Land, grazie ad uno straordinario programma di eventi. Qualche esempio? Fino al 31 agosto è di scena il Festival di Salisburgo, la manifestazione più importante della stagione capace di rendere la città palcoscenico mondiale della musica classica e che darà spazio a 270 manifestazioni artistiche. Particolare l’attesa per alcune opere che arricchiranno ulteriormente il già superbo programma; Il Cavaliere della Rosa, di Richard Strauss, di cui quest’anno ricorre il 150° anniversario della nascita, Il Trovatore di Giuseppe Verdi e Charlotte Salomon, opera commissionata a Marc-André Dalbavie dal Festival stesso in occasione del suo anniversario.

Ma gli eventi estivi non sono presenti solo nella città di Salisburgo musica e cultura costelleranno le notti estive di tutto il Land, iniziando dalla zona di Saalfelden Leogang che propone il famoso JazzFestival Internazionale di Saalfelden, in scena dal 28 al 31 agosto. Le malghe e Schubert, dal 25 agosto al 6 settembre, sono invece palcoscenico di diversi concerti con il motto “Alm-Klassik. Dall’11 al 14 settembre nella regione sono invece in programma diversi concerti accumunati da un unico filo conduttore: il compositore Franz Schubert. La manifestazione ha il nome di Festival Culturale Schubert in Gastein. Infine in quel di Salisburgo a fine agosto si conclude l’estate con l’Autunno Contadino che coinvolge 75 cittadine disseminate nel Land e prevede quasi 2.000 eventi.



