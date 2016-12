Dusseldorf: la Piccola Parigi di Germania

18:54 -

Adagiata sulle sponde del Reno, sorge quella che è denominata come la Piccola Parigi di Germania: Düsseldorf. Dal nucleo della città storica alla promenade lungo il Reno, dall’avveniristico quartiere MedienHafen alla elegante Königsallee fino ai suoi parchi e giardini, l'affascinante città è uno scrigno di inesauribile bellezza. In più, dal 5 aprile al 10 agosto, la terza Quadriennale regala a Düsseldorf mostre, installazioni e highlight imperdibili. Un'ottima occasione per raggiungere la bella città.

– Definita da Napoleone come la Piccola Parigi di Germania, Dusseldorf, capoluogo del Nord-Reno Vestfalia, è una delle mete più piacevoli e accattivanti d’Europa. Una volta giunti in città, merita una visita la, dove si trovano stradine silenziose, antichi palazzi, la torre del castello e il vecchio municipio, ma anche numerosi locali, birrerie, pub e ristoranti. Qui non dimenticatevi di sorseggiare la particolare, ladi Düsseldorf, scura e ad alta fermentazione.Dalla città vecchia si può passare a, un tempo zona commerciale e industriale, oggi una vera attrazione cittadina per la sua architettura avveniristica e non-convenzionale. Famosissimi sono glirealizzati da Frank O. Gehry come torri pendenti , con muri inclinati e forme irregolari; accanto a questi, il Grand Bateau di Claude Vasconi, mentre in Kaistraße si possono vedere strutture firmate da Norbert Wansleben e Joe Coenen. Daniel Liebeskind ha invece creato il suo “Kö-Bogen”, un complesso architettonico di uffici e negozi di imponenti dimensioni, e il progetto cittadino più prestigioso degli ultimi anni. Gli amanti della cultura, poi, non rimarranno delusi. Düsseldorf è sede di una famosa Accademia delle Belle Arti - dove hanno studiato artisti del calibro di Paul Klee, Joseph Beuys, Gerhard Richter, Jörg Immendorff e Markus Lüpertz - ma anche di importanti musei e di gallerie d’arte di fama internazionale.Per chi poi è alla ricerca di pace e tranquillità può sempre raggiungere uno dei tantidella città come ilcon i giardini giapponesi al, o i giardini dell’elegante castello Benrath. Infine all’Hofgarten, a partire da maggio, ogni domenica mattina si tengono concerti all’aria aperta con un programma che spazia dal pop al jazz, dalla musica classica ai cori a cappella., la terzaregala alla città mostre, installazioni e highlights da non perdere. Il tema-titolo del festival sarà Beyond Tomorrow/Oltre il Domani, dove l’accento è posto sulla domanda sul futuro – immaginato, percepito, temuto e analizzato attraverso l’arte, la scienza o la storia culturale. Appuntamenti particolarmente salienti della prossima edizione sarannopresso la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen –K20, e la mostraA rendere ancora più bella la primavera di Dusseldorf sarà ladi sabato 3 maggio, quando musei, musei, gallerie, chiese rimarranno aperti fino alle due del mattino,con un programma che includerà anche intermezzi musicali, letture e piccoli spettacoli, e la, del 17 maggio, dedicata alla cultura e alle tradizioni del paese del Sol Levante, nella città che ospita la più grande comunità giapponese in Europa.Per maggiori informazioni: www.duesseldorf-tourismus.de Per conoscere le condizioni del tempo su Dusseldorf consulta le previsioni di www.meteo.it