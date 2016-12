31 gennaio 2014 Copenaghen: città dallo spirito green Eletta Capitale Verde d'Europa per il 2014, Copenaghen porta l'innovazione negli hotel "green", nella cultura della bici, nel cibo biologico e in tanto altro ancora Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:40 -

In fatto di ambiente ed eco-sostenibilità è la numero uno d’Europa. Virtù nobili che le hanno fatto conquistare il titolo di Capitale Verde d'Europa per il 2014. Stiamo parlando di Copenaghen, una delle città più ecologiche al mondo che dal 22 gennaio ha dato il via all’anno verde. 24 mesi intensi di eventi ed incontri a tema green. Un ottimo motivo per concedersi una vacanza da eco turisti in una delle città più affascinanti d’Europa. Ecco a voi alcune idee su come vivere Copenaghen nel rispetto dell'ambiente.

TUTTI I NUMERI GREEN DELLA CITTA’ - Si sa che la Danimarca è sempre stata all'avanguardia per quanto riguarda la preservazione dell'ambiente, nel 1973 à stato il primo paese al mondo a implementare una legge ambientale. E Copenaghen come è bene che sia ha seguito bene le orme della sua terra madre. La bella capitale è infatti la prima città della Scandinavia ad avere una politica ambientalista obbligatoria. La città ha infatti in programma la realizzazione di altre spiagge e un grande progetto di restauro naturale.



Il miglior modo di vivere tutto questo spirito naturalista alla maniera danese? Sicuramente partendo da un bel giro della città in bicicletta che da queste parti più che un must è proprio un pilastro fondamentale della cultura locale. Scegliete tra i diversi tour organizzati, come i Bike Mike Tours, Cycling Copenhagen e le escursioni con gps con Bike the City e lasciatevi stupire da tutte le bellezze della città.



Seconda modalità green: assaggiare uno dei prelibati e rigorosamente piatti a "filiera corta" dei ristoranti stellati Noma e Geranium, i pionieri del movimento della Nuova Cucina Nordica, basata su ingredienti locali e di stagione o in altri luoghi gastronomici come ad esempio BioM che hanno una cura particolare nel fare attenzione che ogni dettaglio dei ristoranti sia curato nel rispetto dell'ambiente, dalle sedie in plastica riciclata alla pittura e le candele ecologiche. Mentre per i buongustai più spartani c’è lo stand di hot dog Døp che serve buonissime salsicce biologiche, un fast food di qualità.



Bene, dopo aver visitato in maniera ecosostenibile e mangiato biologico non potete non chiudere il cerchio dell’eco-sostenibilità con un soggiorno negli hotel di Copenaghen a vocazione green. Più della metà degli alberghi della città adotta infatti un piano ambientale che riguarda acqua, lavanderia, pulizie, rifiuti, consumo di energia, cibo, fumo e riscaldamento. Ma L'hotel simbolo di questa tendenza di alloggi green in città è sicuramente il Crowne Plaza Copenhagen Towers, con ben 25 piani lussuosi ed ecosostenibili. Per prendere parte alla lotta contro il cambiamento climatico, gli ospiti dell'Hotel Kong Arthur o dell'Ibsens Hotel possono contribuire pagando il soggiorno con una quota di Co2, ovvero un permesso di rilasciare una tonnellata di anidride carbonica nell'atmosfera. L'Hotel Guldsmeden è un gruppo di hotel certificato Green Globe che impegna sforzi ecosostenibili in ogni aspetto del vivere quotidiano, inoltre tutti gli hotel Guldsmeden a Copenaghen sono stati premiati con l'etichetta ufficiale Golden Ø, in quanto garantiscono più del 90% di cibo biologico.



A questo quadretto manca solo il tassello finale: prenotare un viaggio con la Scandinavian Airlines, una delle prime compagnie aeree ad aver introdotto un approccio "verde", riducendo il consumo di carburante dopo l'atterraggio. Preparatevi a ricevere un calcolatore di CO2. Un piccolo e utile regalino che la compagnia aerea fa ai suoi passeggeri in modo che siano consapevoli di quanta CO2 genera quel volo. Più green di così…



Per maggiori informazioni: www.visitdenmark.it

Per conoscere le condizioni del tempo su Copenaghen consulta le previsioni di Meteo.it



Una curiosità su Copenaghen? Guardate questo video