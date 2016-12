Burgenland: terra di vino, sole e buoni sapori

10:06 - Nell’estremo lembo orientale dell’Austria c’è la regione più soleggiata del Paese. Una terra con un paesaggio straordinario, ricca di tesori naturali come terme e straordinarie testimonianze culturali. Questa terra così interessante è il Burgenland. Che ne dite di una dolce vacanza di primavera tra vitigni, sole, relax e tanti buoni sapori? Questo e molto di più è quello che potrete vivere nella bella regione del Burgenland.

– Una vacanza alla scoperta del dolceprodotto nella regione del Burgenland non può che iniziare dal, l’area centrale del Paese, dove si trova il “Blaufränkischland”, il luogo di produzione dell’omonimo rinomato vino rosso. Una zona davvero particolare del Burgenland, talmente interessante da meritare tracciati, da percorrere per esempio in bicicletta, per conoscere tutto di questo vino, “dalla vite alla botte” come si suol dire. I percorsi sono quelli del “Blaufränkischweg Horitschon” (2,2 km) e il “WeinSteinWeg” (18 km).Ma la regione offre anche interessantinei numerosi castelli e nelle tante fortezze disseminate qua e là nella regione. Per chi invece desidera unire relax e attività sportiva, non mancano iniziative interessanti come fitte reti di tracciati da percorrere con rollerskates, bicicletta classica, e-bike o i nuovi segway. A concludere la rosa delle proposte sportive: un vecchio tracciato ferroviario a disposizione di chi intende utilizzare la versione moderna delle draisine. Inoltre per tutti i buongustai l’incantevole regione austriaca della Pannonia offre prodotti freschi locali, sapientemente elaborati dagli chef della regione, dall’area di Kittsee, nella parte settentrionale, fino a Kukmirn, nel sud.Le star della gastronomia locale sono le cosiddette, tredici prelibati prodotti locali che vanno dalla carne dei bovini della steppa di Seewinkel, nel nord, alle castagne del Burgenland centrale, fino all’oca, piatto tipico del Burgenland meridionale. Mentre l’influenza della vicina Ungheria si fa sentire con gustosi piatti tipici come l’Hortobagyi Palatschinken, (una sorta di crepes con carne). Il tipico piatto austriaco, lo strudel, si può anche trovare in versione salata, ad esempio con i fagioli. Infine, tornando sull'argomento vino in tutta la regione, durante il periodo della primavera, vengono organizzate tantissimein onore del nettare degli dei.Ad esempio sul lago di Neusiedl le località vinicole festeggiano l’inizio della stagione calda con diverse manifestazioni quali la Primavera del(Golser Weinfrühling), l’a Purbach, il “risveglio della primavera” presso le cantine di Podersdorf (Frühlingserwachen) o la “fioritura del vino” aMörbisch (Mörbischer Weinblüte). Ai visitatori possono scoprire i tesori del vino presso 30 produttori locali e provare prelibati menu di degustazione nei migliori ristoranti, accompagnati daconcerti, seminari tematici e mostre. Infine anche nella regione Weinidylle, Burgenland meridionale, 60 viticoltori della regione aprono le porte delle loro cantine in occasione della primavera del vino Weinfrühling.Per maggiori informazioni: www.burgenland.info/it Per conoscere il meteo sull'Austria in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it Avete voglia di assaggiare un dolce tipico austriaco? A voi la ricetta della Sacher