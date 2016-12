Barcellona: in visita con i bambini

06:00 - E’ scientificamente provato: se i piccoli si divertono i genitori si rigenerano! Ecco allora i suggerimenti per trascorrere un magnifico fine settimana in famiglia a Barcellona. Ovviamente il mezzo privilegiato ed indispensabile per la riuscita del weekend è la bicicletta, che qui si può affittare ovunque.

L’itinerario è suggerito da Viagginbici (www.viagginbici.com) il magazine per il turismo sostenibile che propone itinerari a due ruote adatti a tutte le gambe.

BARCELLONA E LE SUE SPIAGGE - Il caldo è scoppiato e dunque la nostra visita a Barcellona comincia dal suo splendido lungomare. E’ difficile trovare belle spiagge a ridosso di grandi città, qui invece è possibile e si può perfino considerare di fare il bagno! Lungo la ciclabile, partendo dalla Statua di Cristoforo Colombo, si potrà ammirare Port Velle, la Barceloneta, e passare in rassegna tutte le spiagge. I ciringuiti, o ristorantini dove pranzare o prendere un aperitivo, non mancano. Ci sono anche zone attrezzate con lettini ed ombrelloni, zone in cui praticare il beach volley e altre di spiaggia libera



IL MAGICO MONDO DI GAUDI’ - Parlare ai piccoli di un personaggio come Antonio Gaudì, è semplicissimo: è come solleticare la loro fantasia dimostrando che a volte quello che si immagina può essere realizzato. E così pedalando da Placa de Catalunya lungo il Paesseig de Gracia sulla sinistra la prima opera che si incontra è Casa Batlò. Da fuori appare modellata da mani gigantesche con la facciata rivestita da un mosaico di pietre vitree colorate, i suoi balconi in ghisa ricordano delle ossa (nome con il quale venne ribattezzata l'abitazione) e lo strano tetto ondeggiante si presenta simile alle squame di un rettile primitivo. All’interno i muri sembrano esseri pieni di vita: non esistono angoli, ma solo linee curve. Continuando c’è Casa Milà altro esempio stravagante di palazzo di inizio secolo (1914) e ultima realizzazione di architettura civile. Poco distante in tutto il suo splendore si erge la Sagrada Familia: sembra una cattedrale gotica sognata da un bambino e costruita seguendo solo ed esclusivamente dei dettami estetici imprevedibili. Per arrivare a Parc Guell in bici ci vuole un po’ di allenamento: la salita soprattutto nell’ultima parte è impegnativa, ma poi ci si può rilassare nel parco. Le casette sembrano quelle della favola di Hansel e Gretel. Costruzioni in pietra con tetti tondeggianti fatti di panna montata arricchiti da pietruzze colorate. All’interno di questo stravagantissimo parco la casa di Gaudì con i mobili da lui progettati. Ogni costruzione ha una forma che sembra vivere di vita propria. Pensare che un uomo così sia morto investito nel 1926 dal primo tram di Barcellona è la giusta chiusura di una storia affascinante e fuori dall’ordinario.



LA RAMBLA, IL BARRIO E IL BORN - Il centro storico, il cuore pulsante di Barcellona è rappresentato proprio da questi tre quartieri. Il Born, il più affascinante dei tre, è il quartiere più frequentato per i tanti localini fino a tarda notte. E’ quasi tutto pedonale ma le biciclette vanno ovunque. Santa Maria del Mar è la Chiesa attorno alla quale si svolge tutta la vita del Born. A due passi il Barrio Gotico con la Cattedrale e le sue bellissime costruzioni medioevali e il suo dedalo di stradine piene di antiquari e negozi di ogni genere. Una volta usciti dal Barrio si arriva nella Rambla, grande viale alberato che da Placa de Catalunya arriva al mare. Al suo centro una grande vita a tutte le ore del giorno e della notte: bancarelle, giocolieri, trampolieri, artisti di strada….è una tappa che anche i bambini non possono perdere. Scendendo sulla destra la Boqueria, il vivacissimo e antico mercato alimentare al coperto tra i più grandi d’Europa. Nei banchi della Boqueria si trova ogni genere alimentare.



COSMO CAIXA OVVERO IL MUSEO DELLA SCIENZA - Il Museo della Scienza è nella parte nord della città e la salita è lunga. Se volete riposare e utilizzare un mezzo alternativo alla bicicletta è possibile arrivarci da Placa de Catalunya prendendo il FerroCarril: una primitiva metropolitana che vi porterà ad Avenida Tibidabo, da qui due fermate di 196 e si è arrivati. L’esperienza è entusiasmante sia per i grandi che per i più piccoli. L’interattività con cui è stato pensato l Museo consente di sperimentare tutti i principi fisici di cui sentiamo parlare: dal principio di Archimede, ai vasi comunicanti, alla bolla di vetro con energia elettrostatica. Sullo sfondo una vera e propria foresta amazzonica di 1000 m quadri con tanto di mangrovie e vita sottomarina. Per non parlare poi del Planetario e della stazione meteorologica! Vale davvero la pena una visita.



IL MUSEO MARITTIMO - Quasi tutti i bambini sono affascinati dalle navi dei pirati: e qui al Museo Marittimo sembra essere custodita proprio quella di “Jake e i pirati dell’isola che non c’è”. Già la cornice è qualcosa di unico: si tratta dei vecchi cantieri navali reali del XIII secolo, esempio mirabile di perfetta conservazione di questa tipologia di edifici. All’interno è possibile ammirare riproduzioni di imbarcazioni di una volta: la più imponente è la “Galera Reale” che si staglia in tutta la sua imponenza occupando tutta la scena e scatenando la fantasia dei più piccoli. Si tratta invece dell’imbarcazione che già nel 1500 la famiglia reale usava per solcare gli oceani, è riprodotta in tutto il suo splendore. Le decorazioni sono stupefacenti.