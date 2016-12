25 giugno 2014 Austria: da Vienna al Tirolo, in bicicletta Tanti itinerari per amanti della bicicletta e soggiorni low cost per una perfetta vacanza tra sport e natura Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:21 - Avete desiderio di trascorrere qualche giorno in Austria in bici ma avete timore di spendere troppo per il soggiorno e proprio non masticate una parola di tedesco? In altre parole: volete trascorrere una vacanza low cost su due ruote tra i più bei paesaggi naturali dell’Austria, in alberghi dove si parli l’italiano? Bene, date un’occhiata qui di seguito. Troverete sicuramente quello che fa al caso vostro.

SU DUE RUOTE TRA MONTAGNE E BELLEZZE PAESAGGISTICHE - Per tutti gli innamorati di Vienna e della sua natura l’hotel che fa al caso loro è sicuramente l’Hoeldrichsmuehle a due passi dalla città. Immerso nel bosco viennese (Patrimonio dell’Unesco per la sua preziosa biosfera). L’albero propone poi una visita alla città di Vienna e ai suoi dintorni in bicicletta: 1.000 chilometri su 46 percorsi ciclabili (il pacchetto prevede 2 pernottamenti con colazione, una cena di 4 portate, noleggio biciclette e e-bike: da 179 euro a persona).

Facendo invece rotta verso il Salisburghese, l’hotel Alpina Wagrein, situato sull´altopiano "Kirchboden" a Wagrain, invita tutti gli appassionati di montagna ad esplorare le vette circostanti e a rilassarsi nella SPA l’albergo.

Nei pressi dell’hotel si trovano gli impianti di risalita "Flying Mozart", l’Acquapark " Wasserwelt Wagrain", il Down-Hill-Mountainbikepark (molteplici piste per principianti e professionisti con innumerevoli curve ripide e tables per aumentare l'adrenalina su percorsi come 'On Air') e i campi da tennis. Un soggiorno di 3 notti in mezza pensione, 2 pacchetti "energia" NUTRIXXION, un tour guidato in bicicletta per due gruppi , servizio gratuito di lavanderia dell’abbigliamento bici, ingresso giornaliero gratuito nel Mondo acquatico Amadé/ Acquapark "Wasserwelt Wagrain" e tanto altro ancora ha un prezzo che va dalle 288,00 € a persona.

Alla bellezza delle montagne volete unire anche sfizi gastronomici? Allora l’Eva Village è la struttura di soggiorno che fa al caso vostro. Situato sempre nel Salisburghese, nel cuore di Saalbach Hinterglemm, l’albergo infatti oltre il vostro benessere psico fisico coccolerà anche il vostro palato con merende pomeridiane e viaggi culinari a tema per le belle serate austriache. E per tutti coloro che desiderano visitare i dintorni dalla sella di una bicicletta, l’hotel offre anche gite guidate in mountain bike ed escursioni guidate sui monti e gite panoramiche con il coach Gunter.

E se siete in compagnia dei vostri bambini, anche loro piccoli ciclisti, non temete perché per loro ci sono le escursioni freeride guidate. 3 notti in mezza pensione, eva-biker special con i servizi per i biker, massaggio biker di 30 minuti, a partire da 294 euro a persona. Ma in Austria il vero e proprio paradiso per i cicloamatori è sicuramente il Tirolo e precisamente l’altopiano di Seefeld che grazie a svariati percorsi per famiglie e ciclisti inesperti e a impegnativi itinerari per mountain bike, è una delle più varie destinazioni per chi desidera andare alla scoperta del territorio su due ruote.

Dove alloggiare? Sicuramente all’hotel Bergland, famoso per essere circondato dall’area olimpica con circa 570 km di piste ciclabili. Inoltre l’hotel per chi vuole arrivare alla meta in tutta tranquillità e senza sudare, mette a disposizione 80 biciclette elettriche (E-bikes), distribuite in 17 punti noleggio. Il pacchetto offerto dall’albergo comprende 4 notti con formula all inclusive, 2 giorni di E-Bike con zaino compresa merenda, utilizzo della spa, servizio lavanderia per i vestiti dei ciclisti, bibita isotonica per la gita in bici, a partire da 369 euro a persona. Infine, sempre in Tirolo, un altro resort perfetto per tutti gli appassionati di mountain bike è sicuramente lo Sport Hotel Schoenruh Ehrwald. D’altronde con una proprietaria che è Guida Mountain Bike certificata l’anima dell’hotel non poteva che essere dedita al ciclismo!

Una curiosità: la proprietaria mette anche a disposizione degli ospiti una “suite lussuosa” per il compagno a due ruote: 170 m² per la mountain bike, sorvegliata con videocamera e possibilità di chiudere con serratura di sicurezza ABUS, doccia per la bike, angolo officina per piccole riparazioni, lubrificante, compressore. E se poi avete voglia di un bel tour in mountain bike ci sono sempre gli itinerari profesionali suddivisi in gruppi da 3 livelli di difficoltà 6 giorni la settimana. Il pacchetto Bici per 7 notti parte da Euro 603 e comprende una serata informativa con George, “il capo” della Bikeguiding Zugspitze Arena, 5 escursioni in mountain bike con guida professionale, allenamenti tecnici giornalieri divisi in tre gruppi di abilità e un massaggio sportivo.



Per maggiori informazioni: www.vacanzeinaustria.it