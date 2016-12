19 maggio 2014 A Stoccolma per un'estate a tutto divertimento Tra natura, arte e tanti eventi la bella città svedese idurante la bella stagione si mostra ancora più affascinante Tweet google 0 Invia ad un amico

10:07 - Adagiata su ben 14 isole, collegate tra loro da 57 ponti, Stoccolma è una delle capitali più belle d'Europa. Qui, tra una natura incontaminata, splendidi edifici e una storia unica “lunga” 750 anni, la vacanza si trasforma in un’esperienza adatta sia a grandi che a bambini. In più durante i mesi di maggio e giugno la bella città offre moltissimi appuntamenti dedicati al divertimento. Cosa state aspettando? Stoccolma vi aspetta per giornate indimenticabili.

TRA PAESAGGI DA MOZZARE IL FIATO E TESTIMONIANZE STORICHE – Sicuramente tra i tanti monumenti presenti nella bella città di Stoccolma, non è da tralasciare una visita al Municipio, con la sua torre da cui si gode uno spettacolare paesaggi sulla città; il più antico quartiere di Stoccolma, il Gamla Stan, uno dei centri storici medievali meglio conservati del mondo;l’isola verde di Djurgården con alcuni tra i luoghi d’interesse più famosi di Stoccolma; la famosa nave ammiraglia Vasa, Skansen, il più antico museo all’aperto del mondo e, per i più piccoli, il parco tematico dedicato ad Astrid Lindgren, lo Junibacken. Infine, non si può dire di aver capito realmente l'anima della città se, almeno una volta, non si è fatto un tour guidato tra le sue isole. E non rinunciate ad ammirare Stoccolma dall’acqua: questa città, costruita su quattordici isole, vi affascinerà con i suoi spettacolari panorami acquatici. Ammirateli con uno dei numerosi tour guidati. Infine per tutti gli amanti dell'arte del Novecento, è d'obbligo una visita al Moderna Museet con la sua collezione d’arte di geni come Picasso, Matisse, Dalí e Derkert. E infine, per tutti gli amanti della natura c’è anche il primo parco nazionale urbano di Stoccolma: l’Ekoparken, un'affascinante polmone verde.



UN’ESTATE A TUTTO DIVERTIMENTO – Per tutti gli appassionati di corsa il 31 maggio c’è la Maratona di Stoccolma:una maratona internazionale che si sviluppa in due giri attraverso il centro della capitale. Dal 4 all’8 giugno ci sarà invece il festival “A taste of Stockholm” che si terrà nel parco Kungsträdgården nel pieno centro di Stoccolma. Aderiscono a questa iniziativa molti ristoranti della città, che si spostano quindi all’aria aperta e servono le loro specialità ad un pubblico di ogni tasca. Durante l’evento sono previsti momenti di intrattenimento con show cooking di alcuni degli chef svedesi più famosi, possibilità di cucinare insieme con questi cuochi, concerti e divertimento.



Sempre dal 4 all’8 giugno è previsto poi nello splendido scenario della Cittá Vecchia di Stoccolma lo Stockholm Early Music Festival mentre in data 6 giugno si terrà La Festa Nazionale: la festa più grande e tradizionale ha luogo a Skansen a Stoccolma in presenza dei Reali svedesi. Festa anche nei giardini di Kungsträdgården con musica e divertimento. In data 13 e 14 giugno ci sarà poi il Summerburst allo stadio di Stoccolma con live house music e DJ internazionali. Infine dal 20 al 21 giugno è tempo di Celebrazione della Festa di mezza estate (Midsommar) durante la quale vengono eretti i cosidetti “alberi di maggio” in tutto il Paese, intorno al quale si canta e si balla tutti insieme. La festa è specialmente spettacolare nella regione di Dalarna dove molti abitanti si vestono in costume tradizionale. A Stoccolma si può partecipare ai festeggiamenti a Skansen e nei numerosi luoghi attorno al centro e nell’arcipelago mentre a Göteborg si festeggia nel parco Slottsskogen, Trädgårdsföreningen e al castello Gunnebo appena fuori la città.



