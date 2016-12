A Lisbona per una vacanza a tutto divertimento

09:35 - Avete voglia di trascorrere qualche giorno in una città “giovane”, divertente e in un Paese caldo e allegro? Bene, la destinazione che state desiderando è la vivace Lisbona, la capitale portoghese, che come da tradizione in questo periodo apre la stagione estiva con eventi e proposte imperdibili. Una buona occasione per esplorare tutte le bellezze della città tra un evento divertente e l’altro. Vi aspettano: appuntamenti cinematografici, musicali e teatrali, parate e feste popolari.

Anche quest’anno torna il rock diche il 17 luglio presenta i Massive Attack, Metronomy e The Cat Emipire, mentre il giorno seguente si esibiranno Woodkid e Cat Power, infine l'ultimo giorno calcheranno la scena artisti come Dead Combo e Foals. Gli amanti del jazz invece saranno più che felici di sapere che, durante agosto, Lisbona ospita il, lo speciale festival che presenta importanti artisti internazionali contemporanei. Gli appassionati del genere possono anche partecipare al ciclo di appuntamenti concertistici Out Jazz Festival, ogni domenica fino a settembre dalle 17:00 e tutti i venerdì dalle 18:00 tra giardini, piazze, vie e belvedere della città. In particolare, gli incantevoli giardini della capitale portoghese al tramonto hanno l'atmosfera perfetta per godere di queste melodie.Mentre, il 10, 11 e 12 luglio propone musica e intrattenimento. Ma un viaggio giovane a Lisbona non può dirsi tale se non c’è un soggiorno adeguato. E allora cosa c’è di meglio di un bel ostello? In città avrete l’imbarazzo della scelta. Qui, infatti, ci sono ostelli confortevoli ed economici, considerati tra i migliori in tutta Europa e inseriti in numerose classifiche di pubblicazioni internazionali. Potrete scegliere tra ostelli di ogni genere e stile tra shabby-chic, ‘tecnologici’, ‘green’ e molti altri. Infine durante tutta la giornata la città offre un ampio ventaglio di attività e sport per tutti i gusti come vela, tour, musei e attrazioni quali l’Arco da Rua Augusta o il Lisboa Story Centre, chiese da visitare come Terreiro do Paço o Belém, ristoranti tipici e panorami indimenticabili dai miradouros della città.Mentre la sera, oltre agli eventi vi sono innumerevoli occasioni di divertimento dai tipici ristoranti portoghesi e internazionali, alle caffetterie, bar e club. Infine, un giovane in viaggio a Lisbona non può non comprendere la Lisbon Card che garantisce tariffe speciali e sconti per monumenti, trasporti pubblici e molto altro ancora.- Una volta raggiunta Lisbona sicuramente il primo luogo da raggiungere è la salita all’da dove a colpo d’occhio potrete vedere la piazza più grande della città:, il quartiere centrale di Lisbona chiamato Baixa, la Cattedrale Sé, ile il. Ma una visita alla città non può essere completa se non si è gustata la bellezza del Mosteiro Dos. Infine non potete lasciare Lisbona se non avete ascoltato almeno qualche nota del antico e famoso fado. Il posto giusto dove inebriarsi di queste sensuali note è sicuramente l’antico quartiere arabo dell’Alfama dove in moltissimi bar e ristoranti è uso intonare questo genere musicale.Per maggiori informazioni www.visitlisboa.com Per conoscere il meteo su Lisbona in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it Non vedete l'ora di raggiungere Lisbona? Cominciate a guardare questo video