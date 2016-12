A Cipro tra mare, storia e tanto sole

18:47 - Sole, atmosfere estive già a partire dal mese di aprile, cultura antichissima e una natura selvaggia e di una bellezza straordinaria. Questa meta così affascinante è Cipro, l’isola di Venere che secondo un’antica leggenda sarebbe nata dai flutti del mare di Petra Tou Romiou. Terra di forti contrasti è l’ideale per una vacanza rigenerante all’insegna della semplicità ma anche dell’originalità.

- Terza isola per grandezza del “Mare Nostrum”, l’antica Kypros in diecimila anni di storia “personale” ha visto avvicendarsi sulle sue terre Greci, Romani, Bizantini, Templari, Lusignani, Veneziani, Ottomani e Inglesi. Popoli che non solo hanno nutrito la storia e la cultura dell'isola ma che hanno lasciato opere architettoniche e artistiche uniche rendendo Cipro un vero e proprio museo a cielo aperto.Ma l'isola di Afrodite, oltre l’aspetto culturale, è un vero e proprio tesoro ricco di, un vero e proprio paradiso per gli amanti diquali: immersioni, vela, wind-surf, un'entroterra che invita ad un’evasione nel verde,, unaancora intatta, lambita dal mare e attraversata dae cicloturistici che portano alla scoperta di un’interessante flora endemica, ildove si trova, nascosta nella vegetazione, la sorgente dove amava refrigerarsi Venere nota come i Bagni di Afrodite.E poi ancora: idove è possibile compiere passeggiate a piedi, a cavallo o in bicicletta alla scoperta di meraviglie inattese, mimetizzate nel folto della foresta. Prima di lasciare l’isola non dimenticatevi di visitare leprotette dall, testimonianze di enorme valore che invitano a fare tappa in villaggi dal fascino antico; i borghi caratteristici che offrono ancora uno spaccato di vero folklore cipriota e i ritmi lenti del passato:, il più alto dell’isola;, piccolo centro nella valle di Marathasa, nota per la produzione di ciliegie;rinomata per la cappella della Vergine Maria (1279), l’acqua sorgiva e per la produzione di pere; Kakopetria, borgo situato al centro della fertile valle Solea.Infine prima di lasciare l'isola non dimenticatevi di visitare, la vivace città costiera il cui nome originario era Larnax, in altre parole sarcofago, in ricordo di Lazzaro, patrono della città e primo vescovo di Cipro che qui si stabilì, in fuga dalla Palestina. Qui sono da visitare: lacon la tomba del santo; il museoe le collezioni d’arte medievale e post-bizantina della Fondazione Pieridis.Per maggiori informazioni: www.turismocipro.it/ Per conoscere le condizioni del tempo su Cipro consulta le previsioni di www.meteo.it