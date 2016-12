24 luglio 2014 A bordo dell'Orient Express, direzione Istanbul Le tratte classiche del mitico treno che per tutta la stagione 2014 celebra i 30 di carriera del suo executive chef Christian Bodiguel Tweet google 0 Invia ad un amico

18:01 - È da sempre che desiderate trascorrere qualche giorno a bordo dell’Orient Express? Bene, provate a dare un’occhiata qui di seguito. Non solo troverete la tratta storica Venezia – Parigi – Londra e il celebre itinerario verso Istanbul ma anche una bella novità gastronomica. E sì, perchè Christian Bodiguel, Executive Head Chef dell’iconico treno ha scelto di celebrare i suoi 30 anni di carriera, durante tutta la stagione 2014, a bordo dell’Orient Express. Preparate gli occhi a scenari paesaggistici unici e il palato a gustare piatti unici per raffinatezza e bontà.

L’ORIENT, UNO CHEF E TRE ITINERARI MITICI - Immaginate carrozze degli anni ‘20 e ’30 perfettamente restaurate, piatti d'autore firmati dall’Executive Chef come Manzo Charolais con caviale e tartufo o arrosto di agnello Salt Marsh accompagnato da polenta al profumo di salvia, meravigliosi paesaggi e destinazioni tra le più belle del mondo. Dal 1984 Bodiguel ha preparato piatti per quasi 180 ospiti a pasto, traendo ispirazione dalle celebri destinazioni raggiunte dal Venice Simplon-Orient-Express come Istanbul, Vienna, Praga e Venezia, oltre alle più recenti mete quali Stoccolma e Copenhagen.

Bene, tutto questo e molto di più è quello che vi offrirà una vacanza a bordo dell’Orient Express. A voi non resta che scegliere la tratta che preferite di più tra l’itinerario classico Venezia- Parigi - Londra (in partenza dalla stazione di Venezia S. Lucia il 13, 27 agosto; 17, 20 settembre; 15, 29 ottobre e 5 novembre; tariffe di 2.020 euro a persona) e il celebre itinerario verso Istanbul che parte da Parigi il 29 agosto, con soste e pernottamento in hotel a Bucarest e Budapest. Tariffe di 6.920 euro a persona.



DA VENEZIA A LONDRA/PARIGI O DIREZIONE ISTANBUL? L’itinerario Venezia-Londra parte dalla città di Venezia dalla stazione di Santa Lucia. Una volta che vi sarete sistemati vi verrà offerto un pranzo di tre portate in una delle carrozze ristorante. Trascorrere il pomeriggio di relax nel comfort della vostra cabina a guardare il bellissimo paesaggio che si presenta ai vostri occhi. Il tè viene servito in cabina. Mentre la cena di quattro portate è preparata a bordo da chef francesi qualificati. Il secondo giorno, invece, vi verrà servita in camera la colazione. Il treno prosegue verso Paris Gare de l'Est dove si ferma per 40 minuti.

Un delizioso brunch viene servito nelle carrozze ristorante mentre si viaggia verso la costa francese per la traversata della Manica. Infine, prima di raggiungere Londra, vi verrà offerto un tradizionale tè pomeridiano accompagnato da un bicchiere di spumante inglese. Se invece sceglierete la tratta Venezia-Parigi il vostro viaggio terminerà a Paris Gare de l'Est.

Preferite l'itinerario verso Istanbul? Tenete a mente che l’itinerario di sei giorni parte da Parigi (Gare de l’Est) destinazione Budapest che raggiungerete il secondo giorno di viaggio a metà pomeriggio. A questo punto verrete trasferiti in un hotel di lusso. La cena vi verrà servita in un tipico ristorante ungherese. Il terzo giorno, dopo una buona colazione in hotel, visiterete la città e pranzerete in un ristorante locale. Infine, a sera, una volta saliti a bordo del vostro Orient partirete verso la Romania.

Per raggiungere Istanbul mancano ancora due giorni di viaggio. Il quarto giorno la vostra tappa è Sinai con trasferta verso il castello Peles e visita dello stesso. Ritorno a bordo, brunch e partenza verso Bucarest che visiterete prima di raggiungere l'hotel dove pernotterete: l’Athénée Palace Hilton Hotel. Per voi poi: cena esclusiva « Orient-Express » e pernottamento in albergo. Gli ultimi due giorni, prima di raggiungere Instabul attraverserete il Danubio, sosterete a Varna e ammirerete la Pianura della Tracia.



Per maggiori informazioni: www.belmond.com