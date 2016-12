14 aprile 2014 A Berlino per la Lunga notte dei musei L'evento, in programma il 17 maggio, promette una notte davvero particolare tra musei, arte e divertimento. Un motivo in più per concedersi un viaggio nella bella città tedesca Tweet google 0 Invia ad un amico

09:57 - La Torre della televisione, il Muro, la Porta di Brandeburgo. E poi ancora: il Quartiere San Nicola, Alexanderplatz e il Municipio Rosso. In una parola: Berlino, una delle città più affascinanti d’Europa che nel mese di maggio sfodera tutto il suo charme con la Lunga notte dei musei. Una buona occasione per conoscere tutte le bellezze di Berlino sotto una luce originale e creativa. L’evento promette un viaggio insolito alla scoperta di musei, collezioni, memoriali e castelli, per fare le ore piccole tra arte e divertimento.

QUALCHE GIORNO A BERLINO – Le bellezze della città sono davvero innumerevoli. Se è la prima volta che visitate Berlino o siete tra quelli che sanno praticamente quasi tutto su di lei ma che desiderano tornare nei luoghi must della città, questo è l’itinerario perfetto. Iniziate la vostra giornata con una visita alla Torre della Televisione e godetevi la vista mozzafiato. Proseguite poi con una passeggiata nei pressi dell’Orologio del mondo e del Municipio Rosso. Terza tappa del tour: il Quartiere San Nicola e gli Hackesche Höfe. Bene ora non vi resta che dare un’occhiata al Duomo di Berlino per poi dirigervi verso una delle piazze più belle della città: Gendarmenmarkt dove è d’obbligo deliziare il palato con uno delle tante creazioni al cioccolato dei maestri cioccolatieri Fassbender & Rausch“.



E per finire: fatevi una bella foto davanti alla Porta di Brandeburgo e al Reichstag per poi concludere il vostro tour con una passeggiata nella Potsdamer Platz che vi ammalierà con la sua modernissima architettura. E se non avete idea di come raggiungere Berlino una delle soluzioni potrebbe essere quella di affidarsi a un volo Germanwings. La compagnia aerea durante l’orario estivo (in vigore fino a ottobre 2014) collega l’aeroporto di Berlino Tegel con Ancona, Bologna, Catania, Milano Linate, Roma Fiumicino e Verona. Prezzi a partire da 33 Euro in tariffa BASIC e da 53 Euro in tariffa SMART tasse incluse per tratta e persona.



LA LUNGA NOTTE DEI MUSEI – In programma per il 17 maggio la Lunga Notte dei Musei, la manifestazione nata per la prima volta nel 1997 nella capitale tedesca riunificata (e poi copiata poi da molte altre città), che negli anni si è trasformata in un evento di richiamo internazionale con 5 milioni di visitatori e oltre un milione di biglietti venduti dalla sua prima edizione, ha un motto: fino a tardi ancora al museo! Oggi l’evento culturale appartiene a Berlino tanto quanto la Torre della televisione, il Muro o la Porta di Brandeburgo. Quest’anno per la prima volta l’evento si svolge alla vigilia della Giornata internazionale dei musei.



I prossimi 17 e il 18 maggio il famoso panorama museale di Berlino presenterà così un intero fine settimana di arte e cultura con programmi speciali e attrazioni. Dalle 18 di sabato e fino alle 2 della domenica mattina, circa un centinaio tra musei, collezioni, archivi, memoriali, castelli e sale espositive apriranno le porte per offrire accesso alle proprie collezioni ed esposizioni e un programma del tutto speciale tra visite guidate, musica, letture, proiezioni, dibattiti e attività intorno all’arte anche per i piccoli visitatori, con iniziative a loro dedicate. Con un solo biglietto combinato – nel quale sono compresi l’ingresso all’interno di tutte le strutture interessate, il servizio navetta da un museo all’altro e l’uso dei mezzi pubblici cittadini – si possono fare le ore piccole tra arte e divertimento.



Per scoprire la ricca diversità del panorama museale della capitale tedesca è possibile scegliere i singoli istituti di interesse oppure seguire i percorsi proposti, tutti serviti dal servizio di shuttle. Tra gli istituti, solo per citarne alcuni, si possono scegliere i musei Pergamon, Bode o Neues Museum sulla meravigliosa Isola dei Musei; gli storici Museo della RDT, Museo del Muro, Topografia del Terrore; le collezioni d’arte del XX secolo della Neue Nationalgalierie, i capolavori d’arte moderna e contemporanea della Berlinische Galerie e i dipinti degli antichi maestri alla Gemäldegalerie. Per i più piccoli sono d’obbligo le tappe al museo dei bambini MACHmit!, al Museo di scienze naturali o allo Zoo. Tra gli indirizzi più curiosi si trovano i musei del Currywurst, delle Trabant e il Werkbundarchiv – Museo delle cose.



Per maggiori informazioni a riguardo della Lunga Notte dei Musei: www.lange-nacht-der-museen.de/en



Per maggiori informazioni su Berlino: www.visitberlin.de



Per conoscere il meteo su Berlino in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it