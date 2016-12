Valencia: "calda", tradizionale e gastronomica

18:20 -

Sognate un Natale in un luogo che vi assicuri atmosfere calde, stradine con mille addobbi natalizi, profumi di spezie, tradizioni antiche e perché no, un calendario di appuntamenti fittissimo e vario? Bene, questo posto ha un nome: Valencia. Preparatevi a tanta musica, ad una cucina stellata a ad eventi per tutti i gusti. Nella città spagnola il Natale e l'inizio del 2014 si vivono in grande stile!

I – Inutile a dirsi ma, a Valencia, per respirare veramente l'atmosfera natalizia bisogna passeggiare per le sue strade e qui, tra un monumento e l'altro, godere di tuttel le iniziative natalizie a partire dai mercatini che, fino al 6 gennaio, espongono giocattoli, oggetti d'arredo, decorazioni natalizie e prodotti artigianali. Siete degli inguaribili appassionati di? Bene, per voi Valencia ha in serbo un altro appuntamento irrinunciabile: tutta la città si prepara all', che giungono dal lontano Oriente fino alla Marina Real Juan Carlos I di Valencia dopo una lunga traversata in barca. Dalle 18.00 Melchiorre, Gaspare e Baldassarre cavalcheranno dal Paseo de la Alameda fino a Plaza del Ayuntamiento passando per calle de la Justicia, calle de la Paz e San Vincente, donando sorrisi e caramelle ai migliaia di bambini che attendono il loro passaggio. Ma Valencia non è solo tradizione e appuntamenti natalizi, la bella città spagnola è anche la, in particolar modo della famosa. E allora non lasciatevi sfuggire una, da poco nuova stella Michelin di Valencia, dove il famoso chef Quique Dacosta invita i palati più raffinati a degustare i suoi menù "Historicos" e "Grace Kelly". Mentre per tutti i cultori della non c'è evento migliore del presso il. Da ricordare anche l'appuntamento musicale del presso l'auditorio valenciano che in quella data ospiterà la pronta a dare il benvenuto all'inizio del nuovo anno sulle note de Il Valzer dell'Imperatore, Il Bel Danubio Blu e la Marcia di Radetzky, una delle pièce teatrali più acclamate ed applaudite del panorama musicale. Infine per gli amanti dell'arte, tappa imperdibile è il con le sue mostre esclusive come la mostra- Sicuramente tra le tante bellezze artistico culturali della città non si può certamente tralasciare una visita al quartiere millenario della città Il con i suoi palazzi, i suoi imponenti edifici medievali e le sue labirintiche stradine lastricante. Sviluppatosi tra due cinta di mura, quella musulmana e quella cristianale, presenta porte medievali, le e testimonianze storiche eccezionali come e il complesso della