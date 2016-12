Una vacanza in ostello, con stile

10:32 - In ostello, ma con stile e allegria. Soprattutto, senza spendere un capitale. E' senz'altro una vacanza adatta ai più giovani, o per lo meno a chi ha un po' di spirito di adattamento, ma può essere una buona soluzione se ci si sposta con un gruppo di amici e non si hanno grossi budget da investire. Ecco allora alcune proposte, interessanti soprattutto per chi sta già pensando al modo migliore per festeggiare il Capodanno.

Le proposte arrivano da HostelsClub.com - il portale che riunisce oltre 20000 ostelli in tutti i continenti – con un elenco di soluzioni per trascorrere le Feste di fine anno nelle capitali del divertimento senza sborsare cifre da capogiro e nello stesso tempo, senza rinunciare a una sistemazione confortevole Naturalmente, oltre ad offrire una cornice privilegiata per le vacanze di Capodanno, le strutture propongono interessanti soluzioni in tutti i periodi del'anno.



Londra, Inghilterra - Dinamica e sempre sorprendente, con negozi di gran classe, ristoranti di ogni genere e una vivacissima vita notturna, Londra non ha purtroppo la virtù di essere una città per tutte le tasche. Per fortuna, la rete di strutture low cost è ben sviluppata: segnaliamo il The Dictionary Hostel (prezzi da 21€ a persona). L'ostello si trova nel vivacissimo quartiere di Shoredicth e si distingue per uno stile informale e per l'ospitalità che fa sentire come se ci si trovasse a casa propria.



Dublino, Irlanda – Anche la verde Irlanda non è nella top ten delle mete più convenienti. Per non ridurre la propria carta di credito al verde quanto le colline di questo Paese, si può soggiornare, ad esempio, al The Times Hostel - College Street che propone accomodation a partire da 20€ a persona. La struttura si trova nellla zona del Trinity College, molto popolare soprattutto tra i giovani e gli studenti, e a due passi dai pub più belli di Dublino come lo Stag's Head, il Temple Bar e il Long Hall, in cui gustare l’ottima birra e i migliori whiskey.



Parigi, Francia – La Ville Lumière è una delle città più affascinanti e dispendiose del mondo, nonostante la sua aura di città bohemienne, e rappresenta una delle mete più amate, desiderate e visitate al mondo. Al The Loft Hostel si dorme a partire da 29€ a persona in un ottimo ostello boutique di Parigi, all'insegna del design contemporaneo.



Vienna, Austria – Un'altra meta a tutto romanticismo che può rivelarsi a portata di budget è la capitale austriaca, subito collegata al pensiero di Mozart, della Sacher e della celebre ruota del Prater. Tra le mille tentazioni che la città offre, almeno per dormire si possono scegliere diverse soluzioni economiche: ad esempio il Wombats City Hostel Vienna at the Naschmarkt. è un moderno ostello con soluzioni a partire da 22€ a persona. Offre interni di design e un'ottima posizione, a Naschmarkt, zona ideale per scoprire la città di giorno e di notte.



Oslo, Norvegia - La città, oltre ad essere inserita in scenari naturali suggestivi e ad offrire molteplici spunti di divertimento, è nota per essere tra le più dispendiose d'Europa, tanto che chi desidera visitarla, è costretto di solito a concentrare al massimo la visita per non spendere una follia. Per fortuna in città sono presenti alcune strutture più abbordabili, tra cui ad esempio l’Anker Hostel, con prezzi a partire da 28€ a persona. Si trova a 10 minuti dalla via Karl Johan, punto di partenza ideale per muoversi alla scoperta della città e dei suoi segreti, senza bisogno di mettere mano troppo pesantemente alla carta di credito.



Stoccolma, Svezia – La capitale svedese offre tante cose da scoprire, dalle gallerie d'arte, ai negozi, ai tanti locali come ristoranti e piccoli caffè. Per gestire il budget con oculatezza e potersi concedere magari qualche capriccio, si può mettere qualcosa da parte grazie a una accomodation allo Youth Hostel Zinkensdamm (da 28€ a persona)



Copenhagen, Danimarca – La città danese è celebre per essere la patria della celebre Sirenetta, uscita dalla penna di Hans Christian Andersen, per le sue piazze lastricate, per le cupole di rame, e gli storici canali, ma è considerata da molti come il paradiso dello shopping. Per chi vuole visitarla, il Generator Copenhagen, con prezzi da 28€ a persona, è tra gli ostelli della città della Sirenetta, quello senza dubbio più indicato per chi non disdegna un tour tra le vetrine e i negozi.



Mosca, Russia – La capitale russa è una città notoriamente dispendiosa. Dalle consumazioni al bar ai biglietti per i concerti fino ai fazzoletti di carta, Mosca non fa sconti su niente, nemmeno per la vodka. Fa piacevolmente eccezione il Safari Hostel, che propone sistemazioni a partire da 13€ a persona e un ulteriore sconto del 15% per chi ha la membership card di HostelsClub.com. Tra gli ostelli della città, questa struttura ha anche il vantaggio di offrire una posizione molto comoda, a pochi passi dal Cremlino, dalla Piazza Rossa e dal Teatro Bolshoy.