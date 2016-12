Strasburgo, cuore d'Alsazia e anima europea

08:00 - Visitare Strasburgo significa passeggiare in una città di fiaba. Il centro storico, circoscritto dai diversi bracci del fiume Ill, affluente del Reno, è infatti un reticolo di piccole strade sulle quali si affacciano le pittoresche case con i classici decori a losanghe tipici della Mittel Europa, con i tetti spioventi costellati di finestrelle ad abbaino. Tra botteghe, piccoli ristoranti e ponticelli che valicano i diversi bracci del fiume, si respira un'atmosfera frizzante e suggestiva, piena di brio e del più tipico spirito alsaziano. Su tutto svetta lo slanciato campanile della superba cattedrale gotica, mentre le onnipresenti biciclette, mezzo di trasporto di elezione per ogni tipo di spostamento, sfrecciano in ogni direzione. Ma accanto a questa pura atmosfera tradizionale si distingue un forte spirito europeo: Strasburgo, oltre ad ospitare un importante polo universitario, è sede infatti del Parlamento Europeo, del Consiglio d'Europa e della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, ospitati in un quartiere modernissimo e a sua volta suggestivo.

Per visitare la città, il primo passo consiste nel liberarsi dell'automobile. Il centro storico infatti è riservato ai pedoni e alle biciclette, ma anche gli spostamenti nei quartieri esterni al centro sono piuttosto difficoltosi a quattro ruote: meglio noleggiare una bicicletta, oppure utilizzare i tram e camminare. In alternativa, per godere una panoramica completa sulla città, si può fare un giro sui battelli che navigano sul fiume, per godere un comodo colpo d'occhio sui punti notevoli della città.



Il centro storico è incantevole, dominato dall'imponente cattedrale di Notre Dame, una della più grandi e conosciute di Francia: un superbo edificio in stile gotico, edificato tra il 1070 e il 1439. La facciata, realizzata nella tipica pietra arenaria dei Vosgi, è asimmetrica, con un solo slanciatissimo campanile, sul quale i più volonterosi possono arrampicarsi lungo una scala che li porta alla sommità. L'interno della chiesa a tre ampie navate, contiene uno splendido organo monumentale e un celebre orologio astronomico, vero gioiello della meccanica, unico nel suo genere, che riproduce la precessione degli equinozi. La piazza antistante e le vie ad essa adiacenti sono affollate di negozi storici, piccoli ristoranti e cioccolaterie, in cui gustare le prelibatezze della cucina alsaziana. Tra gli edifici che si affacciano alla piazza spicca la Casa Kammerzell, splendido esempio di casa a graticcio, che oggi ospita un celebre albergo e ristorante.



A poca distanza dalla Cattedrale, lungo il fiume Ill, si trova il quartiere storico della Petite France, patrimonio dell'umanità Unesco. Il quartiere prende nome dal cosiddetto "Hospice des vérolés", costruito alla fine del XV secolo per raccogliere i malati di sifilide, un tempo chiamata appunto "male francese". Sulle strade si affacciano le classiche case a graticcio, con il pittoresco telaio in legno a vista; le più celebri sono la Maison des Tanneurs e la maison Haderer. Camminando lungo il fiume si arriva al sistema di fortificazioni e di ponti coperti sul fiume Ill, dominata dal Barrage Vauban, dal quale si gode uno splendido colpo d'occhio sul centro storico. Tutta questa zona dopo il tramonto si trasforma in un incantevole scenario di luci, grazie a una magistrale illuminazione.



Il quartiere che ospita le istituzioni europee è invece un esempio di architettura ultra moderna, ma è strettamente inserito nel tessuto urbano: nelle giornate festive è frequente incontrare gruppi di persone che utilizzano le aree limitrofe per fare jogging o andare in bicicletta.



Lo shopping offre tanti prodotti caratteristici, in particolare le ceramiche alsaziane, molto decorative e utilizzabili anche per cucinare, le stoffe dai decori caratteristici e i morbidissimi peluche, che spesso ritraggono la cicogna, animale simbolo di Strasburgo. A partire dal 30 novembre, poi, le strade e le piazzette della Petite France ospitano uno dei mercatini di Natale più grandi e antichi d'Europa, con decorazioni, dolci e prodotti di artigianato d'arte. Il mercatino, aperto fino alla fine di dicembre, colora le strade di luci e di magiche atmosfere, tra mille deliziosi profumi di vino caldo e dolci speziati. (http://noel.tourisme-alsace.com/it)



Tra le tante cose buone da mangiare proposte dalla cucina alsaziana non si possono perdere il Baeckeoffe, una ricca terrina di patate stufate nel vino bianco alsaziano con carne di maiale, manzo e montone, e la Choucroute, un piatto a base di cavolo grattugiato accompagnato da salumi o dal pesce. Per uno spuntino sfizioso e veloce ci sono invece i pretzel, grossi salatini a forma di cuore, simbolo dei panettieri fin dal XIV secolo. Per gustare tante cose buone suggeriamo il ristorante Au Pont Saint Martin (www.pont-saint-martin.com) nel cuore della Pètite France, oppure, per assaggiare le deliziose tartes flambées, la brasserie Au Canon, in Place du Corbeau.

Per dormire, in alternativa ai numerosi alberghi della città, si può affittare un appartamento in una delle graziose case del centro storico (per informazioni www.homelidays.com)

Per saperne di più e per organizzare il viaggio sito Internet www.otstrasbourg.fr/



Per conoscere le condizioni del tempo sulla città in tempo reale consulta Meteo.it.