Spagna: Valencia va di corsa

12:33 - Valencia è una città che va sempre di corsa, a piedi in occasione della Maratona della Divina Pastora che si disputa domenica 17 novembre, e in bicicletta, praticamente tutti i giorni tra il “verde”, i fiori, le fontane e le sculture all’interno del parco-giardino in cui è stato riconvertito il letto asciutto del fiume Turia. Anche se non si è allenatissimi, partecipare alla Maratona in questa scenografica città esaltata dalle avveniristiche creazioni dell’archistar locale Santiago Calatrava rappresenta un’esperienza unica perché il tracciato della corsa esalta le bellezze di Valencia (www.visitvalencia.com), la terza città più popolata della Spagna, fondata dai romani (il suo nome significa forza, valore). In particolare il percorso si snoda intorno alla immaginifica Città delle Arti e delle Scienze, poi penetra nel cuore antico della città delimitata dalle Porte del Quart e de Serranos.

A colpire più di tutto l’immaginario di podisti e viaggiatori è naturalmente la Città della Scienza, con quelle vestigia che paiono appartenere a un futuro prossimo venturo, anche se hanno compiuto 15 anni. L’ultima arrivata è l'Agorà, che assomiglia al casco di un guerriero antico blu e bianco, decorato in ceramica e vetro di color acqua marina. Lo si ammira passeggiando sul ponte Assud de l’Or a forma di arpa, soprannominato El Jamonero perché richiama l’affettatrice usata per il prosciutto. Già noti, ma pur sempre spettacolari sono il Museo del Principe Felice a mo’ di scheletro di pesce, e il Palau de Les Artes Reina Sofia, un altro gioiello di Calatrava per il quale i paragoni possono essere tanti: una barca che sale dal mare, il casco di una motocicletta, un volto che ti fa l’occhiolino…Per i bambini, invece, nulla è pari all'Oceanografic, l’acquario che permette incontri ravvicinati on balene beluga, pinguini, delfini, pesci tropicali colorati e fosforescenti nel piano inferiore. I più grandi, invece, prediligono l’Emisferic, una “palpebra nell'acqua”, che contiene un cinema imax e mette a disposizione le sue bolle gonfiabili, le stesse utilizzate dagli astronauti per simulare situazioni di assenza di gravità, dentro le quali si può galleggiare nel laghetto azzurro. L'Umbracle, una serra di palme da datteri composta da tanti archi uniti tra loro come in una trama sottile di acciaio è tappezzata di trencadis, tasselli in ceramica ispirati a Gaudì che la sera brillano alla luce della luna, di notte diventa una discoteca.



Affittando una bicicletta (Do you bike in Avenida Puerto 141, Calle Mar 14, Calle Puebla Larga 13), si gode il piacere di pedalare lungo la Turia, da una prospettiva unica su Valencia; e si scopre così la varietà botanica di questo bellissimo giardino per poi risalire in superficie in ognuno dei punti più significativi e interessanti dal punto di vista storico, artistico e architettonico. Dalla Puerta de Serranos in stile gotico civile si sbuca in Carrer dels Cavallers, la via principale della città vecchia piena di locali in cui gustare tapas e di negozi di abbigliamento come Luna Nera, ospitato in un antico palazzo che contiene anche un vecchio teatro per burattini in legno. Plaça del Mercat è uno dei simboli di Valencia insieme alla Lonja de La Seda dagli splendidi interni in stile gotico fiammeggiante, e al Mercat Central, modernista con la sua struttura di ferro decorato con ceramiche in vetro a tema floreale. Gli stessi motivi ornamentali si ritrovano anche all’Estacio del Nord: la sua sala di aspetto assomiglia a un aranceto in fiore, le pensiline in ferro battuto sono in stile liberty, gli azulejos ricoprono le pareti. Modernista è anche il Mercado De Colon coi suoi ristoranti e caffè sempre brulicanti di gente. Sorprendenti sono anche il Museo di Arte Contemporanea Ivam e soprattutto il Monastero di San Miguel de los Reyes, costruito nel 1546, ora biblioteca della Comunità valenciana che vanta uno chiostro incantevole. Molto ruspante si presenta invece il quartiere popolare della Russafa col suo mercato dalla facciata a fisarmonica dai colori azzurro per simboleggiare il pesce, arancione e giallo per la frutta, verde per la verdura, marrone per la terra.



Gli appassionati di pittura trascorreranno ore liete al Museo di Belle Arti ammirando le tele della gloria locale Joaquin Sorolla, oltre a opere di El Greco, Ribera, Murillo, Velazquez e un chiostro tra le palme e i papiri della fontana zampillante. E potranno deliziarsi anche degli interni gotici de la Chiesa medioevale di Santa Catalina, oltre che della bellezza di una Cattedrale dalla facciata barocca, ricca di tesori quali i dipinti di Goya che raffigurano la conversione di Francesco Borgia, e il calice usato, secondo la tradizione cristiana, da Cristo nell'Ultima Cena. Dopo la merenda con un bicchiere di orzata e il fart a forma di sigaro dolce alla storica Horciateria Santa Catalina, si passeggia sul lungomare, prendendo il sole che bacia Valencia anche in inverno, fino a quando giunge l’ora di cena a La Pepica (Paeso Neptuno 6), il non plus ultra per assaggiare la vera paella di carne di coniglio, pesce o verdura: la gentilezza del personale, l’incanto nostalgico delle fotografie d’epoca esposte sulle pareti maiolicate in cui Hemingway si merita il titolo di ospite più assiduo, e soprattutto la bontà di questo piatto vi faranno innamorare perdutamente di questa città.