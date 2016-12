Sölden, l'Austria bella in tutte le stagioni

08:00 - Gli appassionati la conoscono soprattutto nella sua veste invernale, ma Sölden è una vera capitale delle vacanze, splendida in tutte le stagioni. A poche decine di chilometri da Innsbruck, domina l'Ötztal, una vallata ampia e soleggiata scavata dal fiume Ötztaler. Qui si scia da ottobre a maggio, sui ghiacciai che svettano nel panorama fino a otre tremila metri di quota, ma il fondovalle ha un clima piuttosto mite, specie nei mesi estivi. Qui si va in bicicletta senza confini, sui pendii aspri delle montagne, ma anche lungo comode piste ciclabili che per lunghi tratti non affrontano dislivelli eccessivi; si scoprono prodotti di artigianato artistico, si visitano graziosi villaggi e incantevoli chiesette alpine; si ritempra il corpo e lo spirito in una delle migliori e più celebri strutture termali al mondo, l'Aqua Dome, nel paese di Längenfeld. E se tutto questo non basta ancora, i bambini giocano in piena libertà, ci si gode una gastronomia ricca e prelibata, mentre i più attivi fanno il pieno di adrenalina ad Ara 47, la frontiera estrema del divertimento outdoor.

A farla da padrona qui, comunque, è la montagna (per informazioni www.oetztal.com). Protagonista in tutti i sensi, per la bellezza delle vette, per l'ottima rete di risalite e attrezzature a disposizione degli sportivi sia d'inverno che d'estate, ma anche semplicemente per la leggerezza frizzante che conferisce dell'aria e per gli incomparabili scorci paesaggistici. Questi monti possono essere goduti da ciascuno secondo il proprio passo. Si può sciare, camminare, scalare, arrampicarsi, pedalare. Ma si può anche semplicemente passeggiare e contemplare. Un'ottima rete di telecabine, ad esempio i due tronchi del Gaislachkoglbahn aperti sia d'inverno che d'estate, portano da Sölden fino ad alta quota in pochi minuti, senza la necessità di ascensioni faticose. E una volta a destinazione non si può non restare avvinti dalla bellezza del paesaggio e dalla maestosità delle cime che si stendono a perdita d'occhio in uno scenario a 360 gradi. Per rendere questa meraviglia ancora più godibile, il prossimo dicembre a oltre quota 3000 metri verrà aperto ICE–Q,, un ristorante di design di nuova concezione, una struttura a cubo di vetro e acciaio, collegato direttamente alla stazione della funivia per mezzo di un ponte sospeso, in cui l'offerta enogastronomica di altissimo livello si sposa a un'esperienza unica di contatto con la montagna, accessibile anche ai diversamente abili.



Chi preferisce restare a fondo valle e vuole scoprire qualcosa del passato, può fare un tuffo nella preistoria visitando il villaggio di Ötzi. (www.oetzi-dorf.at). La struttura trae ispirazione dalla omonima mummia preistorica che molti hanno chiamato Uomo venuto dal ghiaccio, ritrovato casualmente il 19 settembre 1991 da due turisti tedeschi sul ghiacciaio del Similaun, al confine tra l'Ötztal e la Val Venosta. Il villaggio è un vero museo a cielo aperto che ricostruisce la vita e i mestieri dell'età preistorica. Anche se le strutture, come la capanna, il focolare e i luoghi di lavoro, sono ricostruite con tecniche moderne, il realismo di certi aspetti è notevole. Ad esempio l'odore pungente degli animali, tra cui alcune specie simili a quelle diffuse in epoca preistorica, che avvolge diverse zone del villaggio, proprio come doveva avvenire all'epoca.

Chi preferisce le attività adrenaliniche e i giochi "estremi" ha a diposizione un parco a tema, aperto da maggio a settembre: l'Area 47 (www.area47.at), in cui cimentarsi in attività davvero mozzafiato: dai lanci nel vuoto appesi agli elastici, alle acrobazie nelle acque del lago balneabile, tra tuffi "in volo" e scivoli impressionanti, oppure percorsi di bouldering nelle grotte e molto altro, sempre all'insegna del brivido e della prestazione fisica.



Chi è invece in cerca di attività più rasserenanti non può mancare una sosta all'Aqua Dome, il celebre centro termale e di benessere di Längenfeld, Le sue celebri piscine sospese, quasi coppe di champagne all'aperto nell'incantevole panorama montano, colme di acqua termale calda anche quando il paesaggio circostante è imbiancato dalla neve, sono un invito irresistibile al riposo e alla coccola di se stessi. Lo stesso si può dire per le grandi vasche al coperto, per la ricchissima serie di saune secche e umide, ai minerali, agli aromi alpini, alle erbe locali. L'offerta è talmente varia da permettere al visitatore di comporre un vero e proprio menù di piacere à la carte. (www.aqua-dome.at/it‎)

E per godersi al meglio questo ricco bouquet di proposte, c'è una card che riunisce impianti di risalita, mezzi pubblici in valle, ingressi alla maggior parte delle strutture e servizi in una tariffa a pacchetto molto interessante, da acquistare per tre o più giorni. Il punto di partenza ideale per scoprire e godersi la valle è lo splendido Hotel Das Central di Sölden, una bella struttura in stile alpino, situata in posizione strategica, a poca distanza dagli impianti di risalita e in posizione panoramica e soleggiata. L'ospitalità è di alto livello, con accoglienti camere e suites in stile tradizionale o moderno, a scelta dell'ospite, un'offerta gastronomica molto varia e curata, spazi gioco per i bambini, e una originale Spa con piscina coperta, ispirata al mondo acquatico di Venezia e dominata da una bella gondola... con vista sul ghiacciaio. Per informazioni www.central-soelden.at